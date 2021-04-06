Karagümrük Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu ilk iki Süper Lig maçında galip gelemeyen ve gol atamayan Hatayspor, sonraki iki karşılaşmayı rakip filelere toplam dokuz gol göndererek kazandı. Süper Lig'e o sezon yükselen takımların kendi aralarında oynadığı son 10 maçın sadece biri berabere biterken, bu eşitlik son karşılaşmada yaşandı. Son Süper Lig maçında Galatasaray'ı gol yemeden mağlup eden Hatayspor, bu sezon sadece bir kez üst üste 2+ gole kapama yapabildi. Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'de attığı son dört golün üçünde Lucas Castro'nun doğrudan katkısı var.

Bu sezon Süper Lig'de 13 gole ulaşan Mame Biram Diouf, kariyerinde daha fazla lig golünü sadece 2009'da Norveç Ligi'nde kaydetti. Hatayspor forması giyen Babajide Akintola'nın bu sezon Süper Lig'de yaptığı dört asistin üçü İstanbul takımlarına karşı geldi. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan bu sezon yabancı meslektaşlarının çalıştırdığı takımlara karşı oynadığı iki Süper Lig maçından da beraberlikle ayrıldı.

KARAGÜMRÜK HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karagümrük Hatayspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.