Canlı anlatım: VavaCars Fatih Karagümrük Göztepe maçı

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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Göztepe karşı karşıya geliyor.

İlk yarı oynanıyor

Fatih Karagümrük: 0

Göztepe: 0

Goller



İLK 11'LER



VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Biglia, Ahmed Musa, Emre Mor, Jimmy, Borini, Luckassen, Pesic, Burak, Caner.

Göztepe: Arda, Kerim, Dino, Marko, Berkan, Atakan, Yalçın, Baku, Halil, Tijanic, Di Santo.

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Göztepe deplasmanda 6 maçtır kayıp



Fatih Karagümrük'ün Süper Lig tarihinde iç saha mağlubiyeti almadığı takımlar arasında Göztepe'den daha fazla konuk ettiği tek rakibi Gençlerbirliği. Deplasmanda altı maçtır kazanamayan Göztepe, Süper Lig'deki son dış saha galibiyetini Ocak 2022'de İstanbul Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek aldı. Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanan Fatih Karagümrük, lig tarihinde tek sezonda üst üste dört iç saha galibiyeti alamadı. Ligde iki haftadır puan kaybetmeyen İstanbul ekibi, Volkan Demirel yönetiminde ilk kez üst üste üç galibiyet hedefliyor. Süper Lig'de oynadığı son 12 maçın 11'ini kaybeden Göztepe, son karşılaşmada lig tarihindeki en farklı mağlubiyetini tekrarladı ve Mart 2003'ten bu yana ilk kez bir maçta yedi gole izin verdi.

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İstanbul takımlarına konuk olduğu son dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Göztepe, daha önceki 30 ziyaretinde aldığı galibiyet sayısını yakalamak istiyor. Konyaspor karşısında yaptığı gol katkısıyla Fatih Karagümrük'e 3 puan kazandıran Yann Karamoh, İstanbul ekibinin en üst lige döndüğü 2020/21'den bu yana kırmızı-siyahlı formayla oyuna sonradan girdiği maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk oyuncu oldu. Fatih Karagümrük ile oynadığı iki Süper Lig maçında da gol atamayan Adis Jahovic, kez karşılaştığı 21 takımın 18'inin filelerini havalandırdı. Süper Lig tarihinde Fatih Karagümrük'ün başında en yüksek galibiyet yüzdesi ve puan ortalaması yakalayan teknik direktör Volkan Demirel.

FATİH KARAGÜMRÜK GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

VavaCars fatih Karagümrük Göztepe maçı saat 16:00'da başladı Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.