Karagümrük Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler...

Süper Lig'in 36. haftasında Karagümrük ile Göztepe karşılaşıyor... İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç, 1-1 beraberlikle sona ermişti.

Fatih Karagümrük'ün Süper Lig tarihinde iç saha mağlubiyeti almadığı takımlar arasında Göztepe'den daha fazla konuk ettiği tek rakibi Gençlerbirliği. Fatih Karagümrük'e rakip olduğu son dört resmi maçın üçünü kazanan Göztepe, daha önceki 12 karşılaşmada aynı sayıda galibiyet almıştı. Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını gol yemeden kazanan Fatih Karagümrük, bu şekilde üst üste üç galibiyeti sadece Kasım 1960'da aldı. Süper Lig'de oynadığı son deplasman maçında Hatayspor'u 3-2 mağlup eden Göztepe, bu sezon üst üste iki dış saha galibiyeti alamadı. İstanbul takımlarına konuk olduğu son Süper Lig maçında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Göztepe, Şubat 1973'ten bu yana üst üste iki ziyaretinden galip dönemiyor.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Aykut; Serhat, Hedenstad, Fatih, Lens; Aksel, Jimmy; Ndao, Egemen, Sobiech, Mevlüt



Göztepe: Arda; Gassama, Murat, Berkan, Kerim; Obinna, Esiti, Tripic, Diabate, Cherif N'diaye; Ideye

Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarının ilk 15 dakikalarında en fazla gol atan iki takımdan biri Göztepe. 2021 takvim senesinde bu zaman diliminde gol yemeyen Fatih Karagümrük, en son sezonun ilk yarısındaki Göztepe maçının ilk 15 dakikasında kalesinde gol gördü. İç sahada görev yaptığı son iki Süper Lig maçında birer gol atan Artur Sobiech, bu sezon Fabio Borini'nin ardından üç maçlık seri yakalayan ikinci Fatih Karagümrük oyuncusu olabilir. Alassane Ndao, Süper Lig tarihinde bir sezonda 10 gole ulaşan ilk Fatih Karagümrük oyuncusu olmak istiyor.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan Göztepe oyuncusu olan Cherif Ndiaye, sezonun ilk yarısında 1-1 biten Fatih Karagümrük maçında İzmir ekibinin golünü kaydetmişti. Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son üç maçtan galip ayrılan Ünal Karaman, daha önceki yedi karşılaşmada iki galibiyet alabilmişti.

KARAGÜMRÜK GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karagümrük Göztepe maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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