Canlı Anlatım: VavaCars Fatih Karagümrük GZT Giresunspor maçı

Spor Toto Süper Lig 34. hafta mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük ile GZT Giresunspor karşı karşıya geliyor.
CANLI SKOR: VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 0-0 GZT GİRESUNSPOR
İlk yarı sonucu: 0-0
MÜCADELENİN İLK 11'LERİ
VavaCars Fatih Karagümrük XI: Viviano, Birasci, Burak, Luckassen, Caner, Bistrovic, Biglia, Levent, Emre Mor, Karamoh, Pesic.
GZT Giresunspor XI: Okan, Hayrullah, Alexis, Sergen, Behich, Traore, Chiquinho, Suleymanov, Serginho, Umut.
KARAGÜMRÜK GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Karagümrük Giresunspor maçı saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.