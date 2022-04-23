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Canlı Anlatım: VavaCars Fatih Karagümrük GZT Giresunspor maçı

#Süper Lig#Karagümrük#Giresunspor
Canlı Anlatım: VavaCars Fatih Karagümrük GZT Giresunspor maçı

Süper Lig 34. hafta mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük ile GZT Giresunspor kozlarını paylaşıyor. Bu mücadeleyi, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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 Spor Toto Süper Lig 34. hafta mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük ile GZT Giresunspor karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR: VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 0-0 GZT GİRESUNSPOR

İlk yarı sonucu: 0-0

MÜCADELENİN İLK 11'LERİ

VavaCars Fatih Karagümrük XI: Viviano, Birasci, Burak, Luckassen, Caner, Bistrovic, Biglia, Levent, Emre Mor, Karamoh, Pesic.

GZT Giresunspor XI: Okan, Hayrullah, Alexis, Sergen, Behich, Traore, Chiquinho, Suleymanov, Serginho, Umut.

KARAGÜMRÜK GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karagümrük Giresunspor maçı saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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#Süper Lig#Karagümrük#Giresunspor

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