Canlı Anlatım: VavaCars Fatih Karagümrük Giresunspor maçı

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Süper Lig'in 6. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Giresunspor kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Fatih Karagümrük: 0

Giresunspor: 0

Goller

Şubat ayından bu yana evinde oynadığı 10 Süper Lig maçının yedisini kazanan Fatih Karagümrük, bu süreçte İstanbul Başakşehir'in ardından en fazla iç saha galibiyeti alan iki ekipten biri. Son iki Süper Lig maçını gol atamadan kaybeden Giresunspor, geçen sezonun ilk dört haftasından bu yana bu şekilde üst üste 3+ yenilgi almıyor.

Süper Lig'de oynadığı son altı maçın sadece birini kazanan Fatih Karagümrük, tek galibiyetini son iç saha karşılaşmasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek aldı. İstanbul ekibi, bu süreçte puan kaybettiği beş maçta toplam üç gol sevinci yaşayabildi.

İstanbul takımlarıyla oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Giresunspor, en üst lig tarihinde bu şekilde üst üste üç galibiyet alamadı. Süper Lig'in ilk beş haftasında en fazla isabetli orta yapan oyuncu olan Caner Erkin, bu süreçteki üç asistini de bu şekilde kaydetti. Caner, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2010/11'den bu yana en fazla kafa golü attıran oyuncu olmak istiyor. İç sahada görev yaptığı son altı Süper Lig maçında beş gol atan Fabio Borini, daha önceki altı karşılaşmada çektiği 15 şutun hiçbirinde fileleri bulamamıştı.

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Süper Lig kariyerinde karşılaştığı 28 takımın 22'sine gol atan Riad Bajic, Fatih Karagümrük'e ilk kez rakip olmaya hazırlanıyor. Bosna-Hersekli santrfor, bu süreçte rakip olduğu beş İstanbul takımının tamamına karşı en az bir gol sevinci yaşadı. Yabancı meslektaşlarına rakip olduğu son altı Süper Lig maçının üçünü kaybeden Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bu mağlubiyetlerin tamamını İtalyan çalıştırıcılar karşısında aldı.

KARAGÜMRÜK GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karagümrük Giresunspor maçı bu akşam saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.