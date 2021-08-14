Karagümrük Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig tarihinde çıktığı ilk hafta maçlarının dördünde kalesini gole kapatan Fatih Karagümrük, tek yenilgisini gol yediği tek karşılaşmada aldı. Gaziantep FK iki sezondur açılış haftasında oynadığı maçları kaybediyor. Bu sezon Süper Lig'de yer alan takımlar arasında üst üste üç sezona yenilgiyle başlayan son ekip Alanyaspor. Geçen sezonu üç maçlık galibiyet serisiyle sonlandıran Fatih Karagümrük, Süper Lig tarihindeki en uzun serisini egale etmek için sahaya çıkıyor.

Süper Lig'de çıktığı son üç deplasman maçında gol yemeyen ve 7 puan toplayan Gaziantep FK, önceki 10 karşılaşmada galip gelememiş ve sadece bir gole kapama yapabilmişti. Kariyerinde en fazla gol attığı sezonu tekrarlayan Fatih Karagümrük forveti Fabio Borini, takımının Gaziantep FK filelerine gönderdiği son golün sahibi konumunda. Gaziantep FK'nın yeni transferi Torgeir Börven, Süper Lig kariyerindeki tek penaltı golünü Ankaragücü formasıyla Fatih Karagümrük filelerine göndermişti. Francesco Farioli, Fatih Karagümrük'ün başında çıktığı son üç Süper Lig maçını kazandı. Son üç sezonda üst üste dört galibiyet alabilen tek yabancı teknik direktör Marius Sumudica. İstanbul takımlarına konuk olduğu son yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Erol Bulut, önceki 11 ziyaretinden sadece 1 puan çıkarabilmişti.

KARAGÜMRÜK GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karagümrük Gaziantep FK maçı bu akşam saat 19:15'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP'TE 2 FUTBOLCUNUN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Süper Lig ekibi Gaziantep'te 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in ilk haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanacak maç öncesinde takımın Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan Kovid-19 testinde, iki futbolcumuzun test sonucu pozitif raporlanmıştır. Oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz." ifadelerine yer verildi.