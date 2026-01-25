Karagümrük-Galatasaray maçını usta yazarlar değerlendirdi: Cevap bekleyen çok soru var!

Haberin Devamı

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray, 31. saniyede Gabriel Sara ile 1-0 öne geçti. Fatih Karagümrük'te Barış Kalaycı'nın 27. dakikada attığı golle ilk yarı 1-1 sona erdi.

Konuk ekip Galatasaray, Gabriel Sara'nın 51 ve Victor Osimhen'in 55. dakikada attığı gollerle maçı 3-1 kazandı.

Galatasaray'da cezalı duruma düşen Barış Alper Yılmaz, gelecek hafta Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde bir hafta aradan sonra kazandı ve puanını 46 yaptı. Ligde son sırada yer alan Fatih Karagümrük, 9 puanda kaldı.

Galatasaray, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak ve lige iç sahadaki Kayserispor maçıyla dönecek. Fatih Karagümrük, ligde gelecek hafta Göztepe deplasmanına gidecek.

USTA YAZARLAR DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet Spor'un usta kalemleri, Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçı performansını yazdı.

UĞUR MELEKE: FİŞİ MARIO LEMINA ÇEKTİ

Galatasaray, 5 Ocak-8 Şubat arası 34 günde 10 maçlık bir sürecin içinde. Bu 10 maçın ikisi Atletico Madrid ve Manchester City, ikisi de Trabzonspor ve Fenerbahçe’ydi. Bu yoğun fikstürde iki Devler Ligi maçı arası İstanbul’da mütevazı lig sonuncusuyla oynamaları tabii ki bir avantaj.

Okan Buruk muhtemelen çarşamba gecesi oynayacakları sert deplasmanı da göz önüne alarak Torreira ve Lemina’yı dün 45’er dakika kullandı. Eren ve Sane’yi de kenara oturttu. Ancak evdeki hesap ilk devrede pek çarşıya uymadı. Galatasaray 30’uncu saniyede golü bulduktan sonra 44 dakika boyunca uyurgezer gibiydi. Lig sonuncusu Karagümrük ilk devrede liderden daha fazla şut attı (5-4). Rakip ceza alanında daha fazla topla buluştu (9-7). Sarı kırmızılıların konsantrasyon eksikliğinden de çok iyi faydalandı: İki frikiği hızlı kullandı, 27’de golü böyle buldu. 32’de de yine hızlı bir frikikle tehlikeli geçti Galatasaray yarı sahasına.

45 dakika acı çeken Galatasaray’ın maçın fişini çekmesi için sonraki 10 dakika yetti. Maça 46’da dahil olan Mario Lemina 51’de başlattığı akınla, 55’te de kazandığı topla iki golün üretiminde rol oynadı. Galatasaray 55’te skoru 3-1 yaparak çekti maçın fişini.

Galatasaray’da ilk 45 dakika hemen hiç kimsenin Olimpiyat Stadı’na gelmemiş gibi gözüktüğü günün en iyisi Gabriel Sara idi. Biri pres, biri ikinci santrfor koşusu sonucu iki gol kaydetti. 33’te İlkay’a, 37’de Abdülkerim’e net fırsatlar yarattı. Son aylarda önlerdeki sıralamasını kaybettiği Galatasaray orta saha rotasyonunu sarstı dünkü performansıyla.

KARAGÜMRÜK BiR DÖNÜŞÜM iÇiNDE

Süper Lig’de son derece mütevazı imkanlarla mücadele eden Karagümrük, Stanojevic yönetiminde Alanya ve Başakşehir’den sonra Galatasaray’a karşı da iyi bir oyun ortaya koydu. Özellikle frikikleri hızlı kullanarak rakiplerini hazırlıksız yakalama stratejileri takdire değer. Fofana’nın yerini iyi bir santrforla doldurabilirlerse gelişen oyunlarıyla sanki lige erken veda etme niyetleri yok gibi. 20 yaşındaki genç Barış Kalaycı’nın da gol vuruşundaki soğukkanlılığı şahaneydi.

BANU YELKOVAN: GALATASARAY'DA CEVAP BEKLEYEN ÇOK SORU VAR

Sarı-kırmızılılar, Karagümrük deplasmanında 3 puan almayı başardı ama...

İki Şampiyonlar Ligi maçı arasına sıkışmış, lig sonuncusuyla oynanan bu maç daha başlamadan hükmünü giymişti. Kimi için üç puan cepdeydi, kimi içinse tam da bu yüzden tehlikeliydi. Oynanan 90 dakika, bu iki öngörünün de aynı anda nasıl doğru olabildiğini gösterdi.

Maçın henüz 31. saniyesinde Sara’dan gelen gol bir rekordu. Galatasaray skoru erkenden alınca, oyunu da aldığını sandı. Öyle olmadı. Haftalardır –tam olarak 9 Kasım’daki Konyaspor maçından bu yana– galibiyet yüzü görmeyen Karagümrük, 27. dakikada Barış Kalaycı’nın golüyle yalnızca skoru eşitlemedi; maçı da yeniden başlattı.

TOPSUZ OYUNDA YOKTU

Devre arasına girilirken, topla oynama yüzdesi dışında hiçbir istatistiği elinde tutamayan lig lideri; gol pozisyonu üretmekte ve orta sahayı kontrol etmekte zorlanıyordu. Atletico Madrid maçındaki futboldan pek eser yoktu. Aynı motivasyon seviyesinin olmamasını anlayışla karşılamak mümkün olsa da koşu mesafelerindeki isteksizliğin çok açıklaması yoktu. İlk yarının son dakikalarında Galatasaray’ın kullandığı bir korner sonrası hızlı çıkan Karagümrük’ün yarattığı tehlikeyi savunmadan bir isim değil Yunus’un önlemesi, geriye koşu refleksinin de aksadığının göstergesiydi. Galatasaray topa sahipti ama topsuz oyunda pek evde yoktu.

VE OSiMHEN LiGE DÖNDÜ

"Galatasaray ne yapacak?” ruh hâliyle başlayan ikinci yarıda bu soru uzun süre cevapsız kalmadı. Tekrar sahneye çıkan Sara’nın iki savunmacının arasından yükselip vurduğu kafa golü, bireysel zamanlama ve kaliteyle geldi. Sadece birkaç dakika sonra İlkay’ın ortasında arka direkte topu göğsüyle indirip sert bir voleyle ağlara gönderen Osimhen, lige döndüğünü dosta düşmana ilan etti.

Galatasaray, kazanmamasının büyük sürpriz olacağı maçı kazandı. Ancak bu galibiyet, zor bir deplasmanda alınmış kritik üç puandan çok, hâlâ cevap bekleyen soruları görünür kılan bir 90 dakikanın sonunda geldi. Manchester City maçı öncesinde merkezden oyun kurma, topsuz oyundaki süreklilik ve ilk yarılardaki kırılganlık üzerine düşünmek için ise çok fazla vakit de yok.