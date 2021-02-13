Karagümrük Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşma öncesi istatistikler

Fenerbahçe maçı öncesi Fatih Karagümrük'te kart cezalısı oyuncu bulunmazken, Koray Altınay ve Emiliano Viviano, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı sarı-lacivertli ekip, 2-1 kazanmıştı.

FENERBAHÇE, FATİH KARAGÜMRÜK'Ü MAĞLUP EDEREK MORAL BULMAK İSTİYOR

Son 2 maçında sırasıyla ligde Galatasaray'a, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Medipol Başakşehir'e yenilen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek moral bulmak istiyor.

Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 48 puan yazdırdı. Fenerbahçe, 25. haftaya averajla 3. sırada girdi.

36 yıl sonra mücadele ettiği Süper Lig'de sergilediği performansla dikkati çeken Fatih Karagümrük ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. İstanbul temsilcisi, 37 puanla 8. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karagümrük Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Dimitrios Pelkas ve Luiz Gustavo ile ameliyat edilen Diego Perotti, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

Mauricio Lemos ise kart cezası nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak. Uruguaylı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile yapılan maçta kırmızı kart görmüştü.

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde 26. haftada Göztepe ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

İSTATİSTİKLER

Süper Lig tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı ilk maçı kazanan Fatih Karagümrük, daha sonraki sekiz karşılaşmada galip gelemedi. Fatih Karagümrük ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının altısını kazanan Fenerbahçe, tek puan kaybını rakibine konuk olduğu son karşılaşmada yaptı. Süper Lig'de iki maçtır kazanan Fatih Karagümrük, bu sezon üst üste üç karşılaşmadan galip ayrılamadı.

İstanbul takımlarına konuk olduğu son beş Süper Lig maçının sadece birini kazanan Fenerbahçe, tek galibiyetini gol atabildiği tek karşılaşmada aldı. Süper Lig'de oynadığı son üç maçta gol yemeyen Fatih Karagümrük, daha uzun bir gole kapama serisini en son 1961/62 sezonunda yakalamıştı.

Bu sezon ilk golü attığı bütün Süper Lig maçlarını kazanan tek takım Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ise açılış golünü yediği hiçbir karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı. Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'deki son golünü atan Jimmy Durmaz, Mart 2014'ten bu yana üst üste iki karşılaşmada fileleri havalandıramıyor. Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla Süper Lig'de hem en fazla gol atan, hem de en fazla asist yapan oyuncu olan Alassane Ndao, takımının iç sahada attığı gollerin %40.1'ine doğrudan katkı sağladı.

Fenerbahçe forveti Mbwana Samatta'nın iki gol attığı tek Süper Lig maçı, sezonun ilk yarısında oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasıydı. Bir sezonda aynı rakibe iki kez duble yapan son Fenerbahçeli oyuncu, 2013/14 sezonunda Emmanuel Emenike'ydi. Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son altı maçı kaybetmeyen Erol Bulut, bu karşılaşmaların dördünde kalesini gole kapattı ve sadece iki gol yedi.