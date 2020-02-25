Karagümrük evinde Eskişehir'i iki golle geçti
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük, Eskişehirspor'u 2-0 yendi. Eskişehirspor'da 81. dakikada kaleci Ekrem Kılıçarslan kırmızı kart gördü. 3 oyuncu değişikliğini daha önce kullanan konuk ekipte sonradan maça dahil olan savunma oyuncusu Bedirhan Altunbaş, kalan bölümde kaleyi korudu.
Stat: Vefa
Hakemler: Bahattin Şimşek, Oğuz Terzi, Ömer Tevfik Özkoç
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Bülent Cevahir, Attamah, Sabo (Dk. 70 Zeki Yıldırım), Emeghara, Ndao (85 Darri), Ramazan Civelek (Dk. 62 Engin Bekdemir), Sobiech
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mevlüt Çelik, Erdal Akdarı, Cemali Sertel (Dk. 30 Bedirhan Altunbaş), Alperen Kocabaş, Mete Kaan Demir (Dk. 72 Onur Bayramoğlu), Furgan Polat (Dk. 60 İbrahim Halil Öner), Mehmet Özcan, Furkan Balaban, Metehan Altunbaş
Goller: Dk. 37 Ramazan Civelek, Dk. 55 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Dk. 81 Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Sabo (Fatih Karagümrük), Dk. 27 Cemali Sertel, Dk. 65 İbrahim Halil Öner, Dk. 69 Alperen Kocabaş (Eskişehirspor)
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