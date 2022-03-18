Karagümrük cephesinden Emre Mor ve Milli Takım açıklaması

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Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında karşı karşıya geldiği Kayserispor’u 3-0 mağlup etti.

Maçın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk yarıyı 4-0’lık galibiyetle kapatmaları gerektiğinin altını çizen Canel, “Soğuk havada iyi bir şekilde oynayıp bizi izleyenleri mutlu edeceğiz dedik sözümüzde durduk. İstekli başladık maçın başında golü bulunca oyun olduğu gibi bizim elimizdeydi. İlk yarı 4-0 bitmesi lazımdı. İç saha performansımız gayet iyi. Bunu dış sahaya da yansıtırsak oyun şeklimiz daha farklı olur. Bizim hedefimiz Avrupa. Bu soğukta gelen seyircileri de kutluyorum. Galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Soğuk havada mücadele eden futbolcularımı ve teknik heyeti kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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Atılay Canel, Emre Mor’un milli takıma seçilmemesi ile ilgili de Emre Mor ve Salih Dursun’un milli takım aday kadroya dahil edilmesini beklediklerini ifade etti.

Hikmet Karaman: “Daha iyi mücadele edip pozisyon vermeyebilirdik”



Maçın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetin kendileri için iyi olmadığını vurgulayan Karaman, “Maçın başında şanssız bir gol yedik. Bize çarpan top auta çıkıyor diye düşünürken direğe vurup içeri düştü. İkinci gol de o kadar iyi yere gitti ki bireysel iyi bir vuruş seyrettik. Saha şartları karın yağdığı dönemde göz gözü görmedi. Saha ağırdı. 2-0’dan sonra oyunu domine etmek için şartların olması gerekiyor. Mağlubiyet bizim için iyi olmadı. Bir an önce kendimizi sağlama almak istiyoruz. Bunun altından kalkacak gücümüz var. Oyuncularımızla konuştuk. Evimizdeki ilk maçta galibiyetle seri galibiyetlerle ligde konum edinmek istiyoruz. Bu şartlar altında daha iyi durabilirdik. Daha iyi mücadele edip pozisyon vermeyebilirdik. Bu maçı unutup milli takım arasını iyi değerlendirip puanları almamız gerekir” şeklinde konuştu.