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Canlı anlatım: Fatih Karagümrük Bodrumspor maçı

#Karagümrük Bodrumspor#Karagümrük#Bodrumspor
Canlı anlatım: Fatih Karagümrük Bodrumspor maçı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fatih Karagümrük ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fatih Karagümrük ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor.

FATİH KARAGÜMRÜK 4-0 BODRUMSPOR

11' Luckassen, 25' Borini, 32' Biglia, 43' Vato

Devre arası...

İLK 11'LER

VavaCars Fatih Karagümrük: Utku, Biglia, Erhun, Borini, Tunay, Vato, Luckassen, Alparslan, Adnan, Burak, Baniya

Bodrumspor: Egemen, Ali Eren, Erkan, Samet, Apti Mert, Muhammet, Adem Metin, Celal, Medeni, İsmail, Cenk.

KARAGÜMRÜK BODRUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karagümrük Bodrumspor maçı saat 15:00’te başladı. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Mücadele Aspor’da canlı izlenebilir.

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