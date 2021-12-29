Canlı anlatım: Fatih Karagümrük Bodrumspor maçı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fatih Karagümrük ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor.
FATİH KARAGÜMRÜK 4-0 BODRUMSPOR
11' Luckassen, 25' Borini, 32' Biglia, 43' Vato
Devre arası...
İLK 11'LER
VavaCars Fatih Karagümrük: Utku, Biglia, Erhun, Borini, Tunay, Vato, Luckassen, Alparslan, Adnan, Burak, Baniya
Bodrumspor: Egemen, Ali Eren, Erkan, Samet, Apti Mert, Muhammet, Adem Metin, Celal, Medeni, İsmail, Cenk.
KARAGÜMRÜK BODRUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Karagümrük Bodrumspor maçı saat 15:00’te başladı. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Mücadele Aspor’da canlı izlenebilir.