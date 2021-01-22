Karagümrük-Beşiktaş maçında 645 isabetle pas rekoru!

Karagümrük karşısında dün 645 isabetli pas yapan Beşiktaş, bu sezon Süper Lig’de en yüksek sayıya ulaşan takım oldu. Bu karşılık K.Gümrük 206 isabetli pas yapabildi. Beşiktaş tam 19 şut çekerken bunların 7’si kaleyi buldu. Ev sahibi ekip ise 10’da 3 oranı tutundu. Kartal topla oynamada da yüzde 72’ye 28 gibi ezici bir üstünlük kurdu.

Beşiktaş ikili mücadelelerde (46-36) ve hava topu mücadelelerinde (11-7) üstün olan taraftı.

Ligin en golcü takımı durumundaki Kartal, dünkü maçla birlikte gol sayısını 45’e çıkardı. Kartal, ilk 19 maç itibarıyla 2013- 2014 sezonunda bu dönemde 46 golü bulunan Fenerbahçe’den bu yana en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.

Adem Ljajic 10 maç sonra şans buldu

Beşiktaş'ta bu sezon kadroda yer almakta zorluk çeken Adem Ljajic, 10 maç sonra siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı. Sezon içinde 5 maçta forma giyen, en son Başakşehir karşısında 18 dakika görev yapan tecrübeli oyuncu dün 82’de ağları da havalandırdı ancak VAR incelemesi sonrası bu gol iptal edildi. Sergen Yalçın, oyuncusunun tam hazır olmadığını söyledi.