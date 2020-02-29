Karagümrük Başkent'te puanı 89'da kurtardı!
TFF 1. Lig'in 25. haftasında Osmanlıspor ile Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı.
TFF 1. Lig 25. hafta maçında Osmanlıspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Osmanlıspor'un golünü 82. dakikada Jovan Blagojevic atarken Karagümrük'e puanı getiren golü 89. dakikada Fatih Kuruçuk kaydetti.
Bu sonuçla Karagümrük 38, Osmanlıspor ise 22 puana yükseldi.
İdlib'de şehit düşen askerler anısına maç öncesi bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, hakemler ve futbolcular sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.
Osmanlısporlu futbolcular, karşılaşma öncesi Türk bayraklı tişörtle ısınma çalışmalarını gerçekleştirdi.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Seyfettin Ünal
Osmanlıspor: Mele, Ayuk, Oğuz Yıldırım, Mehmet Yiğit, Ali Eren İyican, Blagojevic, Atakan Rıdvan Çankaya, Todorovic, Erdem Çetinkaya (Dk. 68 Okan Deniz), Beykan Şimşek (Dk. 88 Batuhan Yılmaz), Mertan Caner Öztürk
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Bülent Cevahir, Attamah, Zeki Yıldırım (Dk. 79 Erdal Öztürk), Ramazan Civelek (Dk. 70 Ahmet Aras), Ndao, Emeghara (Dk. 39 Darri), Sobiech
Goller: Dk. 82 Blagojevic (Osmanlıspor), Dk. 89 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Dk. 28 Ayuk (Osmanlıspor)
Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle