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Karagümrük Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Karagümrük#Antalyaspor#Süper Lig
Karagümrük Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda

Antalyaspor ile oynadığı ilk Süper Lig maçını kazanan Fatih Karagümrük, daha sonraki üç karşılaşmada galip gelemedi. Fatih Karagümrük ile oynadığı son yedi lig maçının altısını kazanan Antalyaspor, rakibine en son Kasım 1983'te Süper Lig'de mağlup oldu. Francesco Farioli'nin göreve geldiği Nisan 2021'den bu yana Süper Lig'de iç saha yenilgisi almayan Fatih Karagümrük, son dört karşılaşmada rakiplerine puan vermedi ve toplam 17 gol attı. Deplasmanda oynadığı son beş Süper Lig maçında da en az ikişer gol yiyen ve son üç karşılaşmayı kaybeden Antalyaspor, Mayıs-Ekim 2016'dan bu yana daha uzun bir yenilgi serisi yaşamıyor. Şimdi gözler bugün oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Karagümrük Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Son hafta Beşiktaş'a 3-2 yenilerek ligde üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenerek çıkışa geçmek istiyor.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Akdeniz ekibi, haftaya 4 puanla 16. sırada giriyor. Antalyaspor'da, VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesi öncesi sakatlığı süren Doğukan Nelik dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçın altısını kazanan ve bu süreçte rakip filelere toplam 23 gol gönderen Fatih Karagümrük, öncesinde beş maçlık galibiyet hasreti yaşamış ve sadece beş gol bulabilmişti. Süper Lig'in 2021/22 sezonunda henüz deplasman golü bulamayan iki takımdan biri Antalyaspor.

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı iki maçta üç gol atan Andrea Bertolacci, daha önceki üç lig sezonunun toplamında kaydettiği gol sayısına şimdiden ulaştı. 2021/22 Süper Lig sezonunda en fazla gol atan oyuncu olan Aleksandar Pesic, bu gollerin dördünü maçların ilk yarısında kaydetti.

Bu sezon Antalyaspor'un attığı altı golün dördünü kaydeden Haji Wright, bu gollerin tamamını iç saha karşılaşmalarında buldu. İstanbul takımlarına rakip olduğu son 11 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Ersun Yanal, tek galibiyetini geçen sezon Fatih Karagümrük'ü yenerek aldı.

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KARAGÜMRÜK ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Karagümrük#Antalyaspor#Süper Lig