Karagümrük Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Fatih Karagümrük'e konuk olduğu beş lig maçının sadece birini kazanan Adana Demirspor, tek galibiyetini gol yemediği tek karşılaşmada aldı. Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen ve son üç karşılaşmayı kazanan Fatih Karagümrük, lig tarihinde üst üste dört iç saha galibiyeti almadı. Süper Lig'de oynadığı son 32 karşılaşmayı kazanamayan Adana Demirspor, lig tarihinde en uzun galibiyet hasreti yaşayan ekip konumunda. Deplasmandaki kazanamama serisi de 53 maça çıkan Mavi Şimşekler, bu alanda da ligde devam eden en uzun serinin sahibi.

Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği 12 maçın sadece birini kaybeden Fatih Karagümrük, bu yenilgiyi ilk karşılaşmada Kasımpaşa'dan aldı. İstanbul takımlarına rakip olduğu son 25 Süper Lig maçını kazanamayan Adana Demirspor, son 14 karşılaşmadan puansız ayrıldı ve kalesinde toplam 36 gol gördü. Bu sezon Süper Lig'de topa en fazla sahip olan ve en yüksek pas yüzdesi yakalayan takım Fatih Karagümrük. Fatih Karagümrük formasıyla Süper Lig'de çıktığı ilk iç saha maçında golle tanışan Ahmed Musa, en son Nisan-Mayıs 2018'de üst üste 2+ iç saha karşılaşmasında rakip fileleri havalandırdı.

Adana Demirspor adına ilk golünü son maçta Konyaspor filelerine gönderen Britt Assombalonga, en son Kasım 2020'de üst üste iki lig karşılaşmasında gol sevinci yaşadı. Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, Fiorentina'nın başında 40+ Serie A maçında görev yapan çalıştırıcılar arasında galibiyet yüzdesi en yüksek isim konumunda.

KARAGÜMRÜK ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karagümrük Adana Demirspor maçı bugün saat 17:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.