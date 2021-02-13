Karagümrük 1-2 Fenerbahçe (Maçın özeti ve golleri)

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Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Mesut Özil'in ilk kez 11'de başladığı maçta Fenerbahçe, 19. dakikada Thiam'ın kaydettiği golle öne geçti.

Devreye 1-0'lık üstünlükle giren sarı-lacivertliler, 53. dakikada Valencia ile farkı 2'ye çıkardı.

Karagümrük, 66. dakikada Borini'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Karagümrük'ü deplasmanda mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, maç fazlasıyla puanını 51'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Karagümrük ise 37 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

13. dakikada Jimmy Durmaz ile yaptığı verkaç sonucu kaleciyle karşı karşıya kalan Ademi, ceza yayı üzerinden şutunu çekti ancak kaleci Altay topu kornere çeldi.

19. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Mesut Özil'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Koray'ın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top Szalai'ye çarparak Thiam'ın önünde kaldı. Thiam, müsait durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

39. dakikada Mesut ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu çekti. Savunmaya çarpan top altı pas içinde Thiam'ın önünde kaldı. Senegalli oyuncunun şutunda kaleci Aykut topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci birazdan...

İLK 11'LER

Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Sobiech

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Thiam