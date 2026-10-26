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Karadeniz'de de derbi heyecanı: Rizespor-Trabzonspor!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Çaykur Rizespor#Trabzonspor
Karadenizde de derbi heyecanı: Rizespor-Trabzonspor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 07:00

Rizespor, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

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Süper Lig’de bir derbi heyecanı da bugün Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında oynanan maçta yaşanacak. Çaykur Didi Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.

İç sahada oynadığı 3 maçı da kaybeden Rize bu seriyi sonlandırmak isterken, Thomas Reis yönetiminde yoluna kayıpsız devam eden Trabzonspor ise ligde üst üste 4. galibiyetinin peşinde.

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Bordo mavililerde Okay Yokuşlu, Batagov, Onuachu, Malinovskyi’nin sakatlıkları sürerken, Hearts maçında sakatlanan Saviolo’nun bugün oynaması beklenmiyor.

Muhtemel 11'ler;

Karadenizde de derbi heyecanı: Rizespor-Trabzonspor

 

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#Süper Lig#Çaykur Rizespor#Trabzonspor

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