Karadeniz derbisinde Samsunspor ile Rizespor karşı karşıya! Şampiyon Oran farkı Misli'de...

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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bugün sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde çıktığı 23 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Samsun ekibi, topladığı 46 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Avrupa Ligi'ni hedefleyen kırmızı-beyazlı takım, Çaykur Rizespor maçını kazanarak hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Samsun ekibinde Marc Bola ile Marius Mouandilmadji, kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Ligin ilk yarısında iki takım arasındaki karşılaşmayı Samsunpor 1-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Soner, Bennasser, Holse, Celil, Muja, Emre, Dimata.

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Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolau, Abdülkadir, Varesanovic, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip son 10 sezonda Süper Lig’de 3 kez karşılaştı. Bu maçların 2’sini Samsunspor kazanırken 1’ini Rizespor galip bitirdi.

İki ekip arasındaki son 4 resmi karşılaşmada karşılıklı gol olmadı.

Samsunspor’un son 3 maçı karşılıklı gol olmadan tamamlandı.

Rizespor’un son 5 resmi maçı 2.5 gol üstü skorla tamamlandı.

Rizespor ligde 3 haftadır kaybediyor.

Samsunspor ligde oynadığı son 10 maçın 6’sında ilk yarıda gol buldu.

ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA...

Misli'de Şampiyon Oran farkıyla bu maçta Samsunspor galibiyetine 2.15, beraberliğe 2.91, Rizespor kazanıra ise 2.78 oran veriliyor.

***Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.



MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %34’ü ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor.

MİSLİ YAZARI SAFA CAN KONUKSEVER'İN YORUMU

Sezonun flaş takımı Samsunspor, özellikle evinde her zaman daha özgüvenli oynuyor. Ancak Mouandilmadji ve Bola gibi iki önemli eksikleri var bu kez. Rizespor ise son 3 haftada kaybetti. Ancak bu periyottaki 2 maç; Galatasaray ve Fenerbahçe'yleydi. Her iki karşılaşmadan da puan alabilirlerdi. Sonuç olarak bu bir Karadeniz derbisi. Kazanmak kadar, kaybetmemek de önemli. 2.5 Alt bahsi ilk tercihim.

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4 İSİM CEZA SINIRINDA

Reeder Samsunspor'da Çaykur Rizespor maçı öncesinde 4 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Samsunspor'da Olivier Ntcham, Carlo Holse, Celil Yüksel ve Arbnor Muja, bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

RİZESPOR'UN PERFORMANSI

Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde 23 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan Rizespor ise bu karşılaşmalarda 28 gol atarken, kalesinde ise 39 gol gördü. Deplasmanda 12 maça çıkan Rize temsilcisi, bu maçlarda 4 galibiyet alıp, 8 kez yenilirken hiç beraberlik almadı. Deplasmanda rakip filelere 12 gol gönderen mavi-yeşilliler, kalelerinde de 23 gol gördü.

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Rizespor'da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaşmaya hazırlanan Samsunspor ile Rizespor 52. defa rakip olacak. daha önce oynanılan karşılaşmalardan 20'sini Samsun ekibi kazanırken, 16 mücadeleyi de Rize temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 15 maç ise beraberlikle sonuçlandı..