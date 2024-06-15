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Karadağlı kaleci Matija Sarkic hayatını kaybetti! Kulübünden resmi açıklama...

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#Matija Sarkic#İngiltere Championship#Millwall
Karadağlı kaleci Matija Sarkic hayatını kaybetti Kulübünden resmi açıklama...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 11:59

Millwall, Karadağlı kaleci Matija Sarkic'in hayatını kaybettiğini bildirdi. İngiltere Championship ekibi, ölüm hakkında detay vermeyeceklerini açıkladı.

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İngiltere Championship ekibi Millwall, resmi internet sitesinden Matija Sarkic'in vefat ettiğini duyurdu.

Takımın 1 numaralı kalecisi Sarkic'in uluslararası alanda birçok kez ülkesini gururla temsil ettiği belirtilen açıklamada, Matija'nın ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

Ayrıca, 26 yaşındaki kalecinin aile mahremiyeti sebebiyle başka açıklamada bulunmayacakları da belirtildi.

9 kez Karadağ Milli Takımı formasını giyen kaleci, son olarak 5 Haziran'da Belçika ile oynanan maçta sahaya çıkmıştı.

Karadağlı kaleci Matija Sarkic hayatını kaybetti Kulübünden resmi açıklama...

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#Matija Sarkic#İngiltere Championship#Millwall

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