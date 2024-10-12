Karadağlı gazeteci yorumladı: 'Türkiye olağanüstü, bizi cezalandırdılar! | Arda Güler ve Kenan Yıldız detayı...'

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Türkiye, Karadağ’ı 1-0’lık skorla devirerek gruptaki yenilmezliğini devam ettirdi. Mücadele boyunca etkili ve baskılı bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlılar, İrfan Can Kahveci’nin golüyle grup lideri olarak yoluna devam etmesini bildi. Savunma ağırlıklı bir oyun ortaya koyan teknik direktör Robert Prosinečki yönetimindeki Karadağ ise grupta 0 puanla son sırada yer aldı. Karadağ medyasında görev yapan editör Aleksandar Popovic, iki ekibin performansıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

KARADAĞLI MESLEKTAŞIMIZIN ‘TÜRKİYE-KARADAĞ’ MAÇIYLA İLGİLİ YORUMLARI ŞÖYLE:

ALEKSANDAR POPOVİC (LOB SPORT):

“FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİĞİMİZ İÇİN CEZALANDIRILDIK”

Karadağ, özellikle savunma bloğunda istekli ve özverili bir futbol oynadı. Kaleci Igor Nikić, performansıyla kalede güven verdi. Hücumda çok ciddi pozisyonlar yakaladık ancak son dokunuş konusunda eksiklik yaşadık. Bu durum maçtan maça en büyük sorunumuz olarak ortaya çıkan bir konu. Diğer yandan şu ana kadar UEFA Uluslar Ligi’nde daha fazla puan kazanmayı kesinlikle hak ettik. Ancak rekabetin yüksek olduğu bir ortamda, yarattığınız fırsatlarınızı değerlendirmediğinizde genellikle hemen cezalandırılırsınız. Şimdi sıra Galler ile deplasmanda oynanacak maça geldi. Karadağ'ın mücadelesi her zaman olduğu gibi devam edecek. Bu arada Arda Güler ve takım arkadaşı Kenan Yıldız’dan bir yaş küçük olan Karadağlı futbol incimiz Vasilij Adzić de Juventus'ta oynuyor ve ondan gelecek adına çok umutluyuz.

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“TÜRKİYE, HER ZAMAN OLAĞANÜSTÜ BİR MİLLİ TAKIMDIR”

Türkiye, herkes için her zaman tehlikeli bir rakip olan olağanüstü bir milli takımdır. Ayrıca fiziksel olarak üstün, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın katkılarıyla her zaman enerji üreten, çok kaliteli bir takım. Bu Türk Milli Takımı’nda kesinlikle görmeyi özlediğim bir şey var; Bir santrfor, klasik bir dokuz numara, bir golcü... Çünkü tarih boyunca rakip kale önünde, rakip savunmaya sürekli tehdit oluşturan ve bu nedenle son hatta baskı altında olan böyle bir profilde ve kalibrede oyuncularınız hep oldu. İşte o zaman Türkiye daha da değerli bir takım haline gelecek ve zirveye bir basamak daha tırmanacaktır.

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“TÜRKİYE’NİN BU KADROSUYLA GELECEKTEN ENDİŞE ETMESİNE GEREK YOK”

Türkiye'nin bu kadrosuyla bugünden ve gelecekten endişe etmesine gerek yok. Özellikle Arda Güler ve Kenan Yıldız, uzun yıllar boyunca sizi gerçekten mutlu edebilecek oyunun liderleri olacaklar. Arda Güler, Real Madrid’de Carlo Ancelotti gibi bir teknik direktörle çalışıyor. Arda, şimdiden milli takımda yeri doldurulamaz ve çok genç bir futbolcu. Aynı şey Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız için de geçerli. Kenan’ın Juventus’ta on numarayı giymesi bize kelimelerden daha fazlasını anlatıyor. Bu akşam galibiyet golü için pozisyonu neredeyse Kenan’ın başlattığını gördük.

“TÜRKİYE, EĞER ŞU ANKİ KONSANTRASYONUNU KORURSA…”

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Türkiye, şüphesiz şu an en iyi durumda ve ayrıca final yolunda avantajlı pozisyona da sahipsiniz. Ancak Türkiye'nin çok zorlu üç maçı var: İzlanda deplasmanı, kendi evinde oynayacağı Galler maçı ve son olarak da Karadağ deplasmanı. Türkiye, yine kalitesini göstermek için kesinlikle elinden geleni yapacaktır. Türkiye, şu ana kadarki maçlarda sadece bir gol yiyerek gruptaki en ciddi aday olduğunu kanıtladı. Savunma iyi olduğunda takımdaki diğer hatlar da yüksek seviyede oluyor. Türkiye, şu anki konsantrasyonunu koruduğu takdirde gruptan çıkma ve UEFA Uluslar Ligi'nde bir adım daha ileri gitme yolunda ilerleyişini devam ettirecek.