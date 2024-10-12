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Karadağ'da Prosinecki'den Türkiye sözleri: Gruptan çıkacağına eminim

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#A Milli Takım#Karadağ#Prosinecki
Karadağda Prosineckiden Türkiye sözleri: Gruptan çıkacağına eminim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 00:43

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Türkiye'ye 1-0 yenilen Karadağ'ın teknik direktörü Robert Prosinecki, değerlendirmeler yaptı.

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Prosinecki, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, çok kaliteli ve iyi bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.

Yakaladıkları kontrataklarda öne geçebileceklerini ancak bunu başaramadıklarını anlatan Prosinecki, "Maç boyu bize üstünlük sağladılar. İki şansımız vardı ama maçın sonucuna bakarsak, çok iyi bir maç oldu. Seyir zevki yüksek bir maç oldu. Galibiyetten ötürü Türkiye'yi tebrik ediyorum. Türkiye grupta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Biz de 3 mağlubiyet aldık. Önümüzde Galler maçı var. Ona konsantre olmamız lazım. Bu grupta favori Türkiye'dir. Gruptan çıkacağına eminim." ifadelerini kullandı.

Prosinecki, Karadağ'ın geleceğinin emin ellerde olduğunu belirterek, "Türkiye'nin baskılı oynayacağını biliyorduk. Bazen bir şans yakalarsanız 1 gol atarsanız ama bu şansı bu maçta bulamadık." diye konuştu.

 

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#A Milli Takım#Karadağ#Prosinecki

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