Karadağ'da Prosenicki'den A Milli Takım'a övgü: Türkiye play-off’tan zaferle çıkacaktır

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Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosenicki, grupta liderliğimize mal olan yenilgiye rağmen A Milli Takım ve teknik direktör Vincenzo Montella ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Hırvat çalıştırıcı Hürriyet’e taptığı açıklamada “Türk Milli Takımı son yılların en güçlü kadrosuna sahip. Mutlaka play-off aşamasını geçeceklerdir. Türkiye’nin Dünya Kupası hedefine de ulaşacağına inanıyorum” dedi.

FiZiK OLARAK ÜSTÜNDÜK

Prosinecki, Montella’nun başarılı işler çıkardığına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Samsun’daki maçta taraftar ve saha faktörü vardı. Hakan Çalhanoğlu gibi usta ayak ve İrfan Can Kahveci gibi hırslı bir oyuncu sahadaydı. Arda Güler gibi teknik isimlerden kurulu kadro sistemli bir futbol oynadı.

Evimizdeki maça eksik kadro ile çıkan Türk Milli Takımı’nın zaaflarını biliyorduk. Defansımızı güçlü tuttuk. Ve çalıştığımız yerlerden golleri attık. Türkiye’nin gayreti ve ağır saha zeminine karşı mücadelesi alkışlandı. Kanatları çok iyi kullandık. Fizik olarak üstündük. En büyük avantajımız kontrollü oynadık. Karadağ olarak grupta tek galibiyetimizi finallerin takımı Türkiye’ye karşı kazanmak önemli.”

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Daha önce 2 kez Kayserispor ve 1 kez de Denizlispor’u çalıştıran 55 yaşındaki teknik adam Türkiye’yi çok sevdiğini belirtirken buradaki dostlarıyla hala görüştüğünü de sözlerine ekledi.

KRSTOVİC HAT TRİCK YAPTI

Karadağ Milli Takımı'nda Nikola Krstovic, Türkiye karşısında hat trick yaptı.

Takımının 3 golüne imza atan Krstovic, grupta oynanan ilk 5 maçta golü bulunmuyordu.

Karadağ forması giyen Nikola Krstovic, milli takım kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

SAHA ZEMİNİ TARLAYI ANDIRDI

Karadağ-Türkiye maçının oynandığı Niksic Şehir Stadı'nın kötü zemini futbolcuları oldukça zorladı.

Kötü saha zemini, yağışın da etkisiyle iyice ağırlaştı. Futbolcular bozuk zeminde bazen seken, bazen de takılan topu kontrol etmekte zorlandı.

UEFA ilk olarak Karadağ-Türkiye maçının Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacağını açıklamış ancak bu stadın bozuk zemini gerekçe gösterilerek karşılaşma Niksic Şehir Stadı'na alınmıştı.