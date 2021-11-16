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Karadağ maçı öncesi sarı kart alarmı, tam 7 isim! A Milli Takımımız'ın SÜPER iddaa ORANI...

#Misli.Com#İddaa#Karadağ Türkiye
Karadağ maçı öncesi sarı kart alarmı, tam 7 isim A Milli Takımımızın SÜPER iddaa ORANI...

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası yolunda kritik maçta, Karadağ deplasmanında 3 puan ararken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Avrupa'dan futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

KARADAĞ

Hollanda karşısında 2-0 geri düşmesine rağmen 82'den sonra 2-2'yi bulan Karadağ; hem A Milli Takımımız'ın gruptan lider çıkabilme umudunu son maça taşımasına vesile oldu, hem de 2 önemli eksiğine rağmen "kolay lokma" olmadığını gösterdi.

Karadağ Milli Takımı'nın aktif oyuncuları arasındaki en golcü isim (kaptan) Stevan Jovetic (62 maç - 31 gol) ile Lazio'da forma giyen Adam Marusic, Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için Hollanda maçından önce kamptan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Jovetic'in yokluğunda TD Miodrag Radulovic'in hücumda "Sead Haksabanovic & Uros Djurdjevic" ikilisini tercih ettiğini gördük. Marusic'in olmayışı ise taktik düzende değişikliğe gidilmesini sağladı. 4'lü savunma yerine 5'li ile sahaya yayıldıklarına şahit olduk.

Kalede yine Matija Sarkic olacaktır. Sol bekte Risto Radunovic oynar, Hollanda maçının sürpriz ismi Ilija Vukotic bu kez ilk 11 başlayabilir. Orta alanda Marko Jankovic'i görürüz.

TÜRKİYE

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Cebelitarık önünde beklediğimiz gibi farklı bir galibiyet alan (6-0) A Milli Takımımız, hem Hollanda'nın hem de Norveç'in takılmasıyla Karadağ deplasmanına büyük umutlarla geldi.

Amsterdam'da oynanacak Hollanda-Norveç maçından Hollanda galibiyeti çıkarsa Karadağ karşısında ne sonuç alırsak alalım play-off'a kalıyoruz. Norveç'in yiyeceği farktan en fazla 1 farkla yenilmemiz koşuluyla...

A Milli Takımımız, Karadağ karşısında galip gelirse; Norveç de bizimle aynı veya 1 farkla Hollanda'yı mağlup ederse 2022 Dünya Kupası'na direkt katılım sağlayacağız!

Solukların tutulacağı maç öncesi Mert Müldür cezalı; Burak Yılmaz, Çağlar Söyüncü, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Zeki Çelik, Berat Özdemir ve Kaan Ayhan sarı kart ceza sınırında. Bu isimler Karadağ karşısında sarı kart görürse, play-off oynamamız durumunda takımı yalnız bırakacak.

TD Stefan Kuntz sınırdaki bu 7 isimden 4'ünü; en ileride Burak Yılmaz'ı, savunmada Çağlar Söyüncü'yü, sağ bekte Zeki Çelik'i, forvet arkasında Hakan Çalhanoğlu'nu ilk 11'de maça başlatacaktır.

Bu maça özel Serdar Dursun hamlesi gelir mi? Maç saati öğreneceğiz...

Karadağ maçı öncesi sarı kart alarmı, tam 7 isim A Milli Takımımızın SÜPER iddaa ORANI...

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Karadağ oynadığı son 5 maçın 3'ünde gol atamadı!

- A Milli Takımımız'ın oynadığı son 7 maçın 6'sı "2.5 ÜST" bitti.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİNE SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Karadağ ile A Milli Takımımız'ı karşı karşıya getirecek Dünya Kupası eleme grubu mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Türkiye kazanır" tercihine 1,49 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,57'den oynayabilirsiniz. "2.5 ALT" tercihi diğerlerinde 1,65 iken Misli.com'da 1,74!

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MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Dünya Kupası grup eleme karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Türkiye kazanır" oldu!

%48'lik kesim 3 puan almamız halinde direkt olarak Katar'a gitme ihtimali bulunan A Milli Takımımız'dan yana...

%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

En yüksek oranların adresi Misli.com! Hemen üye ol, SADECE Misli.com'da Süper Oran ile iddaa oyna...

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Karadağ maçı öncesi sarı kart alarmı, tam 7 isim A Milli Takımımızın SÜPER iddaa ORANI...

A Milli Takımımız'ın başındaki Alman teknik direktör Stefan Kuntz'u yakından tanıyalım...

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#Misli.Com#İddaa#Karadağ Türkiye

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