Karadağ maçı öncesi sarı kart alarmı, tam 7 isim! A Milli Takımımız'ın SÜPER iddaa ORANI...

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İlandır

KARADAĞ

Hollanda karşısında 2-0 geri düşmesine rağmen 82'den sonra 2-2'yi bulan Karadağ; hem A Milli Takımımız'ın gruptan lider çıkabilme umudunu son maça taşımasına vesile oldu, hem de 2 önemli eksiğine rağmen "kolay lokma" olmadığını gösterdi.

Karadağ Milli Takımı'nın aktif oyuncuları arasındaki en golcü isim (kaptan) Stevan Jovetic (62 maç - 31 gol) ile Lazio'da forma giyen Adam Marusic, Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için Hollanda maçından önce kamptan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Jovetic'in yokluğunda TD Miodrag Radulovic'in hücumda "Sead Haksabanovic & Uros Djurdjevic" ikilisini tercih ettiğini gördük. Marusic'in olmayışı ise taktik düzende değişikliğe gidilmesini sağladı. 4'lü savunma yerine 5'li ile sahaya yayıldıklarına şahit olduk.

Kalede yine Matija Sarkic olacaktır. Sol bekte Risto Radunovic oynar, Hollanda maçının sürpriz ismi Ilija Vukotic bu kez ilk 11 başlayabilir. Orta alanda Marko Jankovic'i görürüz.

TÜRKİYE

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Cebelitarık önünde beklediğimiz gibi farklı bir galibiyet alan (6-0) A Milli Takımımız, hem Hollanda'nın hem de Norveç'in takılmasıyla Karadağ deplasmanına büyük umutlarla geldi.

Amsterdam'da oynanacak Hollanda-Norveç maçından Hollanda galibiyeti çıkarsa Karadağ karşısında ne sonuç alırsak alalım play-off'a kalıyoruz. Norveç'in yiyeceği farktan en fazla 1 farkla yenilmemiz koşuluyla...

A Milli Takımımız, Karadağ karşısında galip gelirse; Norveç de bizimle aynı veya 1 farkla Hollanda'yı mağlup ederse 2022 Dünya Kupası'na direkt katılım sağlayacağız!

Solukların tutulacağı maç öncesi Mert Müldür cezalı; Burak Yılmaz, Çağlar Söyüncü, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Zeki Çelik, Berat Özdemir ve Kaan Ayhan sarı kart ceza sınırında. Bu isimler Karadağ karşısında sarı kart görürse, play-off oynamamız durumunda takımı yalnız bırakacak.

TD Stefan Kuntz sınırdaki bu 7 isimden 4'ünü; en ileride Burak Yılmaz'ı, savunmada Çağlar Söyüncü'yü, sağ bekte Zeki Çelik'i, forvet arkasında Hakan Çalhanoğlu'nu ilk 11'de maça başlatacaktır.

Bu maça özel Serdar Dursun hamlesi gelir mi? Maç saati öğreneceğiz...

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Karadağ oynadığı son 5 maçın 3'ünde gol atamadı!

- A Milli Takımımız'ın oynadığı son 7 maçın 6'sı "2.5 ÜST" bitti.

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A Milli Takımımız'ın başındaki Alman teknik direktör Stefan Kuntz'u yakından tanıyalım...