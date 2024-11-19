Karadağ 3-1 Türkiye (UEFA Uluslar Ligi maçı)

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son hafta maçında Karadağ ile Türkiye karşı karşıya geldi. Niksic Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı Karadağ 3-1 kazandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 29, 45 ve 72. dakikalarda Nikola Krstovic atarken A Milli Takım'ın sayısını 37'de Kenan Yıldız kaydetti.

Karadağ, A Milli Takımımıza karşı 6. maçında ilk kez galibiyet aldı.

GALLER KAZANDI, LİDERLİĞİ KAYBETTİK

Grubun diğer maçında Galler, İzlanda'yı 4-1 mağlup etti ve puanını 12'ye yükseltip grubu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükseldi. A Milli Takımımız 11 puanla grubu ikinci sırada tamamladı. İzlanda 7 puanla üçüncü; Karadağ ise 3 puanla son sırayı aldı.

A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak.

KENAN YILDIZ İLK RESMİ GOLÜNÜ ATTI

Kenan Yıldız, A Milli Takım formasıyla ilk resmi golünü Karadağ'a attı.

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Mücadelenin 37. dakikasında fileleri havalandıran Kenan, ay-yıldızlı ekibe 1-1'lik beraberliği getiren golü attı.

Kenan, A Milli Takım formasıyla ilk golünü ise Almanya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında atmıştı.

KARADAĞ 3-1 TÜRKİYE

GOL: 29' Krstovic, 37' Kenan Yıldız, 45' Krstovic, 73' Krstovic

İlk yarı sonucu: 2-1

Karadağ'ın 11'i:

Nikic, Tuci, Vujacic, Sipcic, Vukcevic, Vukotic, Jankovic, Loncar, Gasevic, Krstovic, Jovetic.

A Milli Takım'ın 11'i:

Mert Günok, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız.

Gözden Kaçmasın Karadağ - Türkiye maçından ekrana yansımayan görüntüler Haberi görüntüle

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



4. dakikada presle kazanılan topla ceza sahasına giren Arda Güler, rakibinden sıyrılarak sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Nikic ayaklarıyla topu çeldi.

29. dakikada Marko Tuci’nin kendi yarı alanından uzun pasında Nikola Krstovic, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-0

32. dakikada orta sahada kaptırılan topla hızlı atağa çıkan Karadağ’da Jovetic pasını Jankovic’e aktardı. Jankovic’in kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Mert topu kornere çeldi.

35. dakikada Orkun’un pasında Kaan Ayhan, ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top az farkla dışarı gitti.

37. dakikada sağ taraftan kullanılan taç atışında Orkun ceza sahasına koşu yaparken son çizgiden topu içeri çevirdi. Kenan Yıldız’ın topun gelişine plase vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 1-1

45. dakikada Jankovic’in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Krstovic, sert şutla topu filelere gönderdi. 2-1

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



50. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahasına ortasında Yunus Akgün’ün kayarak yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

55. dakikada Vukcevic’in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Mert’te kaldı.

65. dakikada savunma arkasına sarkan Yunus Akgün kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Nikic ayaklarıyla topu çeldi.

68. dakikada Arda Güler’in ceza yayı sağından kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten dışarı gitti.

72. dakikada Kenan Yıldız soldan ceza sahasına girerek pasını İsmail Yüksek’e aktardı. İsmail’in sert şutunda top uzak direk dibinden dışarı gitti.

73. dakikada Gasevic’in sol kanattan ortasında Krstovic kafayı vururken top Mert’in üzerinden ağlara gitti. 3-1

84. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Mert Müldür, rakibinden sıyrılarak sol ayağıyla yaptığı vuruşta top kaleci Nikic’te kaldı.