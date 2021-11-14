Karadağ 2 - 2 Hollanda (Maç özeti ve goller)

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki rakiplerinden Hollanda, deplasmanda Karadağ ile karşılaştı.
Mücadelede 2-0 öne geçen Hollanda, üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak çok kritik 2 puan kaybı yaşadı.
Hollanda'nın gollerini 25. dakikada penaltıdan ve 54. dakikada Memphis Depay kaydetti. Karadağ'ın golleri, 82.dakikada Vukotic ve 86. dakikada Vujnovic'ten geldi.
Bu sonucun ardından Hollanda, puanını 20 yapıp liderliğini sürdürse de Dünya Kupası'na katılma şansını tehlikeye attı. Karadağ ise puanını 12'ye yükseltti.
İşte grupta puan durumu;
1) Hollanda - 20 puan
2) Türkiye - 18 puan
3) Norveç - 18 puan
4) Karadağ - 12 puan
5) Letonya - 6 puan
6) Cebelitarık 0 puan