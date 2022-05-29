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Canlı: Karacabey Belediyespor Bodrumspor maçı

#Karacabey#Bodrum#Karacabey Bodrum
Canlı: Karacabey Belediyespor Bodrumspor maçı

TFF 1.Lig'e yükselme final mücadelesinde Karacabey Belediyespor, Bodrumspor ile karşılaşıyor. Müsabakayı haberimizden takip edebilirsiniz.

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TFF 1.Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı maçta Karacabey Belediyespor, Bodrumspor ile kozlarını paylaşıyor. Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmayı kazanan takım üst lige çıkacak. 

Maçta ilk devre sonucu

Karacabey Belediyespor 0-2 Bodrumspor

Goller: 30' Erdem Çetinkaya, 39' Samet Yalçın

KARACABEY BELEDİYESPOR BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

TFF 1.Lig'e yükselme final mücadelesinde Karacabey Belediyespor, Bodrumspor ile karşılaşıyor. Saat 21.00'de başlayan mücadele, A Spor ekranlarından canlı izlenebiliyor.

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