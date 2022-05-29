Canlı: Karacabey Belediyespor Bodrumspor maçı

TFF 1.Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı maçta Karacabey Belediyespor, Bodrumspor ile kozlarını paylaşıyor. Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmayı kazanan takım üst lige çıkacak.
Maçta ilk devre sonucu
Karacabey Belediyespor 0-2 Bodrumspor
Goller: 30' Erdem Çetinkaya, 39' Samet Yalçın
KARACABEY BELEDİYESPOR BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
TFF 1.Lig'e yükselme final mücadelesinde Karacabey Belediyespor, Bodrumspor ile karşılaşıyor. Saat 21.00'de başlayan mücadele, A Spor ekranlarından canlı izlenebiliyor.