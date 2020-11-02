Karabükspor’dan Hasan Kartal’ın açıklamalarına tepki

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kardemir Karabükspor’un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un ve pilot takımı olan Etimesgut Belediyespor’un başkanı Hasan Kartal'ın maçın ardından basın mensuplarına verdiği demeçte, "Bir puan Karabük'e hiç yaramaz, üç puan da yaramaz" dediği hatırlatılarak, sözlerinin amacını aştığı, ne anlama geldiğini bilmeden söylediğini umdukları ifade edildi.

Açıklamada, "Kardemir Karabükspor, tarihinde gerek ulusal gerekse uluslararası birçok başarı elde etmiş büyük bir camiadır. Karabükspor camiasını küçümsemeye kalkışmak kimsenin haddi değildir. Günümüz şartlarında gencecik 30 profesyonel futbolcumuz sahada var olma mücadelesi vermektedir. Ortada alın teri ve emek var iken haddini aşan bir söylemi Kardemir Karabükspor camiası olarak kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Özür dilemelerini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.