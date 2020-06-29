MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKarabük Valisi Fuat Gürel'den Ankaragücü'ne ziyaret
GeriFutbol Karabük Valisi Fuat Gürel'den Ankaragücü'ne ziyaret
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 29.06.2020 - 17:14,Son Güncelleme:

Karabük Valisi Fuat Gürel'den Ankaragücü'ne ziyaret

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karabük Valisi Fuat Gürel'den Ankaragücü'ne ziyaret
Abone Olgoogle-news

Karabük Valisi Fuat Gürel, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'i ziyaret ederek sarı-lacivertli takıma başarılar diledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vali Gürel, MKE Ankaragücü'nün Türk sporunun en önemli kulüplerinden biri olduğunu ifade etti.

Başkent temsilcisine başarılar dileyen Gürel, sarı-lacivertli takımın Süper Lig'de kalacağına inandığını aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert de Vali Gürel'e nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Fatih Mert, Vali Fuat Gürel'e sarı-lacivertli takımın formasını hediye etti.

Karabük Valisi Fuat Gürelden Ankaragücüne ziyaret

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle