Karabağ-Marsilya maçında Gurbanov'dan alkışlanacak hareket!

Konferans Ligi’nde sahasında Marsilya’yı konuk eden Karabağ’da teknik direktörü Gurbanov, oyuncusunun elle attığı golü iptal ettirdi.
Bakü’de oynanan maçın 12. dakikasında Pape Gueye’nin attığı golle 1-0 öne geçen Marsilya, 34. dakikada Karabağlı İbrahima Wadji’nin golünden sonra itirazlarda bulundu. Fransız ekibinin futbolcuları, Wadji’nin topu elle ağlara gönderdiğini söylerken, Karabağ Teknik Direktörü Gurbanov oyuncusunu yanına çağırdı.
Marsilyalı oyuncular hakeme itiraz ederken, Gurbanov, Wadji’yi golde elini kullanıp kullanmadığı sordu. Wadji’nin itirafı sonrası Karabağ’ın hocası hakemi uyarak golü iptal ettirdi. Maçı 3-0 kaybeden Karabağ, VAR’ın kullanılmadığı Konferans Ligi’ne veda etti.