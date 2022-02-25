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Karabağ-Marsilya maçında Gurbanov'dan alkışlanacak hareket!

#Gurban Gurbanov#Karabağ#Marsilya
Karabağ-Marsilya maçında Gurbanovdan alkışlanacak hareket

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Fransa'nın Olimpik Marsilya takımını konuk eden Azerbaycan'ın Karabağ takımının Teknik Direktörü Gurban Gurbanov, oyuncusunun elle attığı golü iptal ettirdi.

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Konferans Ligi’nde sahasında Marsilya’yı konuk eden Karabağ’da teknik direktörü Gurbanov, oyuncusunun elle attığı golü iptal ettirdi.

Bakü’de oynanan maçın 12. dakikasında Pape Gueye’nin attığı golle 1-0 öne geçen Marsilya, 34. dakikada Karabağlı İbrahima Wadji’nin golünden sonra itirazlarda bulundu. Fransız ekibinin futbolcuları, Wadji’nin topu elle ağlara gönderdiğini söylerken, Karabağ Teknik Direktörü Gurbanov oyuncusunu yanına çağırdı.

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Marsilyalı oyuncular hakeme itiraz ederken, Gurbanov, Wadji’yi golde elini kullanıp kullanmadığı sordu. Wadji’nin itirafı sonrası Karabağ’ın hocası hakemi uyarak golü iptal ettirdi. Maçı 3-0 kaybeden Karabağ, VAR’ın kullanılmadığı Konferans Ligi’ne veda etti.

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#Gurban Gurbanov#Karabağ#Marsilya

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