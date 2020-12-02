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AA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 10:03 | Son Güncelleme:

Karabağ, Maccabi Tel-Aviv'i konuk edecek! Maç İstanbul'da...

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Karabağ, Maccabi Tel-Aviv'i konuk edecek! Maç İstanbul'da...
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Azerbaycan temsilcisi Karabağ, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Karabağ, Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ı kurtarma mücadelesindeki savaş nedeniyle Avrupa Ligi'ndeki maçlarını Türkiye'de oynuyor.

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Grupta henüz puanı bulunmayan Azerbaycan ekibi, 4 karşılaşmada 7 puan toplayarak ikinci sırada yer alan İsrail temsilcisini konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç saat 20.55'te başlayacak.

İki takım arasında İsrail'de yapılan ilk müsabakayı Maccabi Tel-Aviv 1-0 kazanmıştı.

 

Karabağ, Maccabi Tel-Avivi konuk edecek Maç İstanbulda...

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