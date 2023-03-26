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Karabağ-Galatasaray maçına Okan Kocuk damgası! Kaan Ayhan'a övgüler...

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#Galatasaray#Karabağ#Okan Kocuk
Karabağ-Galatasaray maçına Okan Kocuk damgası Kaan Ayhana övgüler...
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 22:08

Galatasaray ile Karabağ'ın kozlarını paylaştığı hazırlık maçında Okan Kocuk ile Kaan Ayhan'ın performansları dikkat çekti.

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Galatasaray ile Azerbaycan ekiplerinden Karabağ dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Depremzedeler yararına yapılan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla kazandı.

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OKAN BURUK'UN 11 TERCİHİ

Ligin 27. haftasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Karabağ karşısında daha önce az süre almış oyuncuları sahaya sürme kararı verdi.

Sarı-kırmızılılar sahaya Okan, Dubois, Kaan, Ross, Emre, Sergio, Berkan, Yunus, Yusuf, Zaniolo, Gomis 11'i ile çıktı.

365 DAKİKA OYNAMIŞTI

Bu maçta Galatasaray'ın kalesini koruyan Okan Kocuk, sezon içerisinde 5 resmi maçta forma giydi ve 365 dakika sahada kaldı.

8 KURTARIŞ YAPTI

Maç eksiğine karşın Karabağ karşısında dikkat çeken bir performans sergileyen Okan, taraftarların beğenisini topladı.

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İdeal 11'inden uzak olan Galatasaray, Karabağ karşısında çok sayıda pozisyon verirken Okan Kocuk'un kurtarışları dikkat çekti.

27 yaşındaki file bekçisi, 90 dakikayı 8 kurtarışla tamamlayarak galibiyette büyük rol oynadı.

Karabağ-Galatasaray maçına Okan Kocuk damgası Kaan Ayhana övgüler...

Karabağ-Galatasaray maçına Okan Kocuk damgası Kaan Ayhana övgüler...

KAAN AYHAN'A ÖVGÜLER

Galatasaray'ın devre arası transferlerinden Kaan Ayhan'ın da Nelsson'un yokluğunda gösterdiği performans çok konuşuldu. Sosyal medyada övgü dolu paylaşımlar yapılırken Okan Buruk da oyuncusunun performansına vurgu yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Kaan Ayhan hakkında "Kaan Ayhan buraya oynamadan geldi. Bugün maçta ayakta kalan oyuncularımızdan biriydi. " dedi.

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#Galatasaray#Karabağ#Okan Kocuk

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