Karabağ-Galatasaray maçı kapalı gişe

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Galatasaray ile Azerbaycan’ın Karabağ takımının depremzedeler yararına yapacağı özel karşılaşmaya Azeriler yoğun ilgi gösteriyor. Bakü Olimpiyat Stadı’nda yarın saat 19.00’da başlayacak karşılaşma için satışa çıkarılan 61 bin biletin tamamı satıldı.

MiLLi MAÇTAN SONRA BAKÜ’YE

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri de bugün A Milli Takım’ın Ermenistan’la deplasmanda oynayacağı maçı izledikten sonra Bakü’ye giderek, Karabağ-Galatasaray karşılaşmasını tribünden izleyecek.

G.SARAY MALi GENEL KURULUNDA BURAK ELMAS YÖNETiMi OYLANACAK

Galatasaray Kulübü’nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı bugün yapılacak. Haliç Kongre Merkezi’nde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek toplantıda ilk olarak yönetim kurulu bir sunum yapacak, ardından faaliyet-denetim raporları okunacak ve 2023 yılı bütçeleri oylanacak. Genel kurulda eski başkan Burak Elmas’ın dönemiyle ilgili de oylama yapılacak. Mart 2022’deki mali genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Elmas seçim kararı almış, haziranda gerçekleştirilen seçimde Dursun Özbek başkan olmuştu. Elmas’ın görevde olduğu 1 Ocak-14 Haziran 2022 tarihleri arasındaki faaliyetleri mali ve idari yönden ibraya sunulacak.