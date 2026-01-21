×
Karabağ, Frankfurt'u 90+4'te devirdi, umutlarını sürdürdü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Karabağ, sahasında Eintracht Frankfurt'u 90+4. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti ve play-off umutlarını sürdürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Azerbaycan ekibi Karabağ, Tevfik Behramov Stadyumu'nda Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt’u konuk etti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi, 4. dakikada Camilo Duran'ın golüyle 1-0 öne geçti. 10. dakikada Alman ekibi, Can Uzun'un fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve iki takım soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi. 78. dakikada Frankfurt'un kazandığı penaltıda Fares Chaibi topu ağlara göndererek Alman ekibini 2-1 öne geçirdi. Maçta perdeyi açan Camilo Duran, 80. dakikada yeniden sahneye çıktı ve maçta bir kez daha dengeyi sağladı. 90+4. dakikada son sözü Bahlul Mustafazade söyledi ve Karabağ mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Azerbaycan ekibi böylece puanını 10'a yükseltirken, Eintracht Frankfurt ise 4 puanda kaldı.

Karabağ, ligin son maçında deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak.

