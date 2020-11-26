Karabağ 2-3 Sivasspor (Maçın özeti)

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UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor ile Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile karşılaştı.

Mücadelenin 8. dakikasında Zoubir ile öne geçen Karabağ, 40. dakikada Kone'nin golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik eşitlikle girildi.

Karabağ, 51. dakikada Matic ile bir kez daha öne geçerken, bu gole yanıt 58. dakikada Kayode ile geldi.

Son sözü 79. dakikada Kone söyledi ve Sivasspor, Karabağ'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor'un puanı 6'ya yükseldi ve gruptan çıkma şansını sürdürdü. Karabağ ise henüz puan kazanamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3' Yasin'in pasıyla Goiano sağ kanattan ceza sahasına sokulmak istedi. Savunma araya girip topu taca gönderdi.

8' Hızlı gelişen Qarabağ atağında savumanın arkasına sarkan Zoubir, sol çaprazdan ceza sahasına sokulup kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu uzak köşeden ağlara gönderdi

12' Yasin, serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Gradel ile verkaç yapıp sol kanattan ortasını yaptı. Savunma topu karşıladı.

25' İsmayıl İbrahimli ceza sahası dışından, sol çaprazdan şutunu çekti. Top farklı bir şekilde üstten auta gitti.

31' Gradel'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gelen topu savunma bir kez daha dışarıya gönderdi.

38' Yasin ön alanda baskı yaparak topu Gradel'e kazandırdı. Gradel'in vuruşunda top rakibin eline geldi ve hakem penaltı noktasını gösterdi

40' Penaltı atışını Arouna Kone kullandı ve topu sağ köşeden ağlara gönderdi

47' Tural Bayramov sağ kanattan sıfıra inerek ceza sahasına sokuldu. Ama Uğur Çiftçi ikili mücadelede ayakta kalarak rakibinin rahat bir pas vermesine izin vermedi.

51' İsmayıl İbrahimli'nin sol çaprazdan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa Uros Matic gelişine bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi

57' Yasin'in sağ kanattan ortasında Kayode ön direkte kafayı vurdu ve topu uzak köşeden ağlara gönderdi

64' Qarabağ bu dakikalarda topla daha fazla oynamayı başladı ve sol kanadını kullanarak Sivasspor kalesine yüklenmeye çalışıyor.

71' Owusu Kwabena'nın kullandığı serbest vuruşta top dışarıya gitti.

İLK 11'LER

Karabağ: Magomedaliyev, Jafarguliyev, Medina, Garayev, Guerrier, Matic, İbrahimli, Bayramov, Owusu, Zoubir, Emreli

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Robin Yalçın, Claudemir, Yasin, Gradel, Ninga, Kone