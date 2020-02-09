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Futbol
Haber Giriş: 09.02.2020 - 11:27,Son Güncelleme:/

Kar yağışı nedeniyle 9 karşılaşma ertelendi

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Kar yağışı nedeniyle 9 karşılaşma ertelendi

Türkiye'de de etkisini sürdüren ve bazı karşılaşmaların ertelenmesine ve yarıda kalmasına neden olan olumsuz hava koşulları Avrupa futbolunu da vurdu.

Almanya, Hollanda ve Belçika'da bugün etkili olmaya başlaması beklenen kar yağışı nedeniyle, oynanması planlanan bazı maçlar ertelendi.

İşte ertelenen maçlar:

B.Mönchengladbach-Köln (Almanya)
Liege-Brugge (Belçika)
Antwerp-Genk (Belçika)
Beveren-Kortrijk (Belçika)
Westerlo-Lokeren (Belçika)
Utrecht-Ajax (Hollanda)
AZ Alkmaar-Feyenoord (Holanda)
S. Rotterdam-A.D Haag (Hollanda)
Emmen-Twente (Hollanda)

TFF 1. Lig'de dün oynanan Giresunspor ile İstanbulspor karşılaşması 34. dakikada yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilirken, bugün oynanması planlanan BB. Erzurumspor - Keçiörengücü ertelendi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon ile GMG Kırklarelispor arasında oynanması gereken 22. hafta maçı da ertelenmişti.

3. Lig'de bazı karşılaşmalar da elverişsiz hava şartları nedeniyle ertelendi.

Kar yağışı nedeniyle 9 karşılaşma ertelendi


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