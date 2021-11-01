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Kaptanlık Kupası 2021’de “Kupalar Sahibini Buldu”

#Golf#Kemer Country Club#Kaptanlık Kupası 2021
Kaptanlık Kupası 2021’de “Kupalar Sahibini Buldu”

Usta Golfçüler, 30-31 Ekim tarihlerinde Kemer Country Club’ın 10 senedir kaptanlığını yapan Erdem Kıramer önderliğinde gerçekleşen “Kaptanlık Kupası 2021” de buluştu.

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164 golf oyuncusunun katılım sağladığı turnuvaya, iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri yer aldı. 

30 Ekim Cumartesi günü sabahı başlayan turnuva, 31 Ekim Pazar turnuva sonrası 17:00’da gerçekleşen ödül töreni ile son buldu. 

Kaptanlık Kupası 2021’de “Kupalar Sahibini Buldu”

Kaptanlık Kupası toplam 8 kategoride düzenlendi. Geniş bir katılımla düzenlenen ve büyük ilgi gören turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren golfçüler ödüllerine sahip oldu.  

Men’s Cat A Kategorisi Ödüllerini Kıvanç Oktay Taktim Etti.
1.Baha Telli
2.Can Bıkmaz
3.Claus Lassen 

Men’s Cat B Kategorisi Ödüllerini Kemer Country Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kıramer Taktim Etti.

1.Hasan Koç
2.Şeref Kabuk
3.Fehmi Üner

Men’s Cat C Kategorisi Ödüllerini Erdoğan Demirören Taktim Etti.
1.Cüneyt Sapmaz
2.Ege Dal
3.Cheon Gyu Lee

Kaptanlık Kupası 2021’de “Kupalar Sahibini Buldu”


Ladies Cat A Kategorisi Ödüllerini Revna Demirören Taktim Etti.
1.Ayşe Canan Ediboğlu
2.Rana Esen
3.Zeynep Çelikoğlu

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Ladies Cat B Kategorisi Ödüllerini Kemer Country Club Ladies Kaptanı Çağla Metin Taktim Etti.
1.Melis Yakupoğlu
2.Selin Gülmen
3.Nazlı Nazmiye Erdoğan

Ladies Nearest To The Pin – Fulya Filiz
Men’s Nearest To The Pin -Mustafa Sarıoğlu
Ladies Longest Drive – Beyhan Goldman Benardete
Men’s Longest Drive- Ali Arıkonmaz

Gross Winner / Turnuvanın kazananı Serdal Erdoğan oldu. Ödülünü Kemer Country Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kıramer Taktim Etti.

Kaptanlık Kupası 2021’de “Kupalar Sahibini Buldu”

 

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#Golf#Kemer Country Club#Kaptanlık Kupası 2021

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