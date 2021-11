Kaptanlık Kupası 2021’de “Kupalar Sahibini Buldu”

Haberin Devamı

164 golf oyuncusunun katılım sağladığı turnuvaya, iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri yer aldı.

30 Ekim Cumartesi günü sabahı başlayan turnuva, 31 Ekim Pazar turnuva sonrası 17:00’da gerçekleşen ödül töreni ile son buldu.

Kaptanlık Kupası toplam 8 kategoride düzenlendi. Geniş bir katılımla düzenlenen ve büyük ilgi gören turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren golfçüler ödüllerine sahip oldu.

Men’s Cat A Kategorisi Ödüllerini Kıvanç Oktay Taktim Etti.

1.Baha Telli

2.Can Bıkmaz

3.Claus Lassen

Men’s Cat B Kategorisi Ödüllerini Kemer Country Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kıramer Taktim Etti.

1.Hasan Koç

2.Şeref Kabuk

3.Fehmi Üner

Men’s Cat C Kategorisi Ödüllerini Erdoğan Demirören Taktim Etti.

1.Cüneyt Sapmaz

2.Ege Dal

3.Cheon Gyu Lee

Ladies Cat A Kategorisi Ödüllerini Revna Demirören Taktim Etti.1.Ayşe Canan Ediboğlu2.Rana Esen3.Zeynep Çelikoğlu

Ladies Cat B Kategorisi Ödüllerini Kemer Country Club Ladies Kaptanı Çağla Metin Taktim Etti.

1.Melis Yakupoğlu

2.Selin Gülmen

3.Nazlı Nazmiye Erdoğan

Ladies Nearest To The Pin – Fulya Filiz

Men’s Nearest To The Pin -Mustafa Sarıoğlu

Ladies Longest Drive – Beyhan Goldman Benardete

Men’s Longest Drive- Ali Arıkonmaz



Gross Winner / Turnuvanın kazananı Serdal Erdoğan oldu. Ödülünü Kemer Country Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kıramer Taktim Etti.