Kaptanı gümrük memuru, golcüsünün lakabı Tevez! Cebelitarık'a A Milliler karşısında verilen iddaa oranı...

Bu bir ilandır

CEBELİTARIK

- 19 Kasım 2013'teki 0-0'lık Slovakya maçıyla UEFA hayatına giriş yapan Cebelitarık, bizim maç öncesinde 58 kez A Milli seviyesinde maça çıktı ve bunların sadece 6'sını kazanabildi.

- Takımın en tecrübeli ismi, kaptanlığını da yapan Roy Chipolina... Chipolina, İngiltere doğumlu ve 18 yaşında Cebelitarık'a dönüp 2006 yılından beri ülkenin en önemli kulübü Lincoln Red Imps forması giyiyor. Chipolina aynı zamanda bir gümrük memuru.

- Kadroda dikkat çeken isimlerden biri savunmada görev yapan Scott Wiseman... Hull City çıkışlı olan Wiseman, İngiltere alt liglerinde uzun süre forma giydikten sonra geçen yaz milli formasını giydiği ülkesine döndü ve o da Chipolina gibi Lincoln Red Imps için ter döküyor.

- 58 milli maçta yalnızca 22 gol atabilen Cebelitarık'ın milli forma altında en golcüleri, 3'er golü bulunan Tjay De Barr ve Lee Casciaro...

- De Barr, bu yaz İngiltere Lig 1 (3. kademe) ekiplerinden Wycombe'a transfer oldu ve takım arkadaşları ona "Tevez" diye sesleniyor. Casciaro kardeşlerin en büyüğü olan Lee ise aynı zamanda bir polis memuru ve 39 yaşındaki "kurt" golcü milli takıma bu kez çağrı almadı.

TÜRKİYE

- EURO 2020'de yaşadığımız hayal kırıklığını üzerimizden atmak için çıktığımız Karadağ maçında Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2-0 öne geçen A Milliler, maalesef 90+7'de 1 puana razı olduk.

- TD Şenol Güneş'in 75 dakika Kenan Karaman'ı oyunda tutması, 82'de Cengiz Ünder'i oyundan alması ve 90+7'deki gol öncesi baraj kurarken Altay ile takım arkadaşları arasındaki iletişim problemi o geceden aklımızda kalanlardı...

- Cebelitarık karşısında Burak Yılmaz cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Türkiye'ye gelemeyen Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak ise İspanya'da kampa katıldı, görev verilmesi halinde forma giyebilecek durumda.

- Cengiz Ünder yine hızı, zekası, oyun görüşü ile en önemli silahımız olacak. Burak'ın cezası sonrası gole en yakın oyuncumuzun Enes Ünal ya da Halil Dervişoğlu olması bekleniyor.

- Beşiktaş Park'taki maçta Hakan Çalhanoğlu da performansı vasatı aşamayan isimlerdendi... Çalhanoğlu'nun da zayıf Cebelitarık karşısında daha aktif rolde olacağını ön görmek zor değil.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Cebelitarık son 9 maçında galibiyet elde edemedi! (3 beraberlik - 6 mağlubiyet)

- A Milli Takımımız'ın 2021 yılında oynadığı 10 maçın 7'si "2.5 ÜST" bitti.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İlk Yarı 1.5 ÜST" oldu!

%24'lük kesim A Milli Takımımız'ın Cebelitarık ile oynayacağı maçın ilk yarısında en az 2 gol izleyeceğimizi düşünüyor...

%7'lik kesim ise "3.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde minimum 4 gol çıkmasını bekliyor.

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A Milli Takımımız'ın önemli isimlerinden Cengiz Ünder'in Roma günlerini hatırlayalım...