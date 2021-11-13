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Kaptanı gümrük memuru, golcüsü 40 yaşında! Cebelitarık karşısında A Milli Takımımız'a verilen iddaa oranı...

#Misli.Com#İddaa#Türkiye Cebelitarık
Kaptanı gümrük memuru, golcüsü 40 yaşında Cebelitarık karşısında A Milli Takımımıza verilen iddaa oranı...

Dünya Kupası'na gidebilmek için play-off kovalayan ve sadece kazanmak değil "farklı kazanmak" zorunda olan A Milli Takımımız, zayıf rakibi Cebelitarık'ı konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Avrupa'dan futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

TÜRKİYE

2022 Dünya Kupası yolunda play-off bileti alma hedefiyle Avrupa Elemeleri'nin G Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, ilk 8 maçı 15 puanla geçti ve Cebelitarık karşısına hem 3 puan hem de bol gollü bir galibiyet parolasıyla çıkıyor.

Bir önceki milli araya kıyasla; kadroya çağrılan isimlerden Altay Bayındır sakat, Yusuf Yazıcı cezalı, Cengiz Ünder de İstanbul'a geldi ama riske edilmedi ve Fransa'ya geri döndü. Ayrıca Abdülkadir Ömür'ün dinlendirileceği açıklandı.

TD Stefan Kuntz; "Bu ekibi motive etmeye gerek yok. Bu oyuncular ülkeleri için oynamayı çok seviyorlar..." dedi. Tüm oyuncular önce Cebelitarık'ı, ardından da Karadağ engelini geçip Dünya Kupası yolunda play-off oynama hedefinde.

Sol bekte Caner Erkin'in, sağ bekte Zeki Çelik'in oynaması bekleniyor, stoperde muhtemelen "Merih & Çağlar" ilk 11'de maça başlayacak. Orta alandaki ileri/geri yükü Ozan Tufan ile Berat Özdemir çekecek.

Hücum hattında "Kerem, Halil, Burak" göreceğiz. Arkalarında Hakan Çalhanoğlu olacak.

CEBELİTARIK

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8'de 0 çeken, sadece 3 gol atabilen Cebelitarık bir önceki milli arada Hollanda deplasmanında 6-0 kaybetmişti.

38'lik kaptan Roy Chipolina futbol dışında gümrük memurluğu yapıyor. 36'lık sağ bek Scott Wiseman, İngiltere alt liglerinde uzun süre forma giydi ama ülkesine dönüp Lincoln Red Imps için ter dökmeye başladı.

İlk maçta bizi kısmen zorlayan "Tevez lakaplı" forvetleri Tjay De Barr, 2000 doğumlu ve İngiltere Lig 1 (3. kademe) takımlarından Wycombe ile antrenmanlara çıkıyor. Yeterli süre alabilmiş değil (4 maç - 1 gol) ama yine de Cebelitarık'ın aday kadrosu içinde beklentiyi aşan isimlerden biri diyebiliriz.

İlk maçta kadroda olmayan Lee Casciaro bu kez takımla birlikte... Aynı zamanda bir polis memuru olan "kurt golcü" 40 yaşında olsa da bu sezon 12 resmi maçta boy gösterdi, İstanbul'da da takımın en önemli kozu olacak.

Kaptanı gümrük memuru, golcüsü 40 yaşında Cebelitarık karşısında A Milli Takımımıza verilen iddaa oranı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- A Milli Takımımız'ın son 6 maçının 5'inde "karşılıklı gol" izledik.

- Cebelitarık son 10 maçının 9'unu kaybetti. (1 beraberlik)

DÜNYA KUPASI ELEMELERİNE SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

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Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

A Milli Takımımız ile Cebelitarık'ı karşı karşıya getirecek Dünya Kupası eleme grubu mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "İY 1.5 ÜST" tercihine 1,34 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,40'tan oynayabilirsiniz. "4.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,45 iken Misli.com'da 1,51!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Dünya Kupası grup eleme karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İlk Yarı 1.5 ÜST" oldu!

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%18'lik kesim zayıf Cebelitarık karşısında A Milli Takımımız'ın maça hızlı başlayıp en az 2 gol bulmasını bekliyor...

%11'lik kesim ise "5.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 6 gol çıkacağını düşünüyor.

En yüksek oranların adresi Misli.com! Hemen üye ol, SADECE Misli.com'da Süper Oran ile iddaa oyna...

Kaptanı gümrük memuru, golcüsü 40 yaşında Cebelitarık karşısında A Milli Takımımıza verilen iddaa oranı...

Sezon başında Milan'dan Inter'e geçen Hakan Çalhanoğlu, yeni takımıyla çıktığı ilk Serie A maçında 1 gol 1 asistle oynamıştı...

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#Misli.Com#İddaa#Türkiye Cebelitarık

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