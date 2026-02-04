Kante'nin Fenerbahçe'ye transfer olma sebebi ortaya çıktı!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante'yi gece yarısı operasyonu ile renklerine bağladığını açıkladı.

Sarı lacivertliler, 3 Şubat günü Kante transferinin gerçekleşmediğini açıklarken, aynı günün akşamında transferin bittiğini resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

"KAN TE'R GÖZYAŞI"

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabında yapılan ilk paylaşımda, transferin olumsuz sonuçlandığının açıklandığı bildirim alıntılanarak, "Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok..." cümlesiyle Kante transferinin bitirildiği duyuruldu.

"BAZI HİKAYELER ZAMAN ALIR AMA YARIM KALMAZ"

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Kante ile özdeşleşen Fransızca şarkı paylaşımının ardından, dünyaca ünlü yıldızın görselinin de içinde yer aldığı bir paylaşımda daha bulundu ve, "Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante." ifadesiyle transferi resmen duyurdu.

SÖZLEŞME SÜRESİ BELLİ OLDU

Yaşanan bu gelişmelerin ardından N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye imzasına dair detaylar ortaya çıktı. Sarı lacivertliler, dünyaca ünlü orta saha oyuncusu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

FRANSIZ BASINI DUYURDU: NEDEN FENERBAHÇE?

Fransa'nın ünlü gazetelerinden Le Monde, transferi okuyucularıyla paylaşırken, Kante'nin Fenerbahçe tercihinin altında yatan sebebi şu ifadelerle aktardı:

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden bir takıma imza atan Fransız milli futbolcu, toplam 65 maça çıktı. Kante'nin hedefi, ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na gitmek. 11 Haziran 9 Temmuz tarihleri arasında oynanacak turnuvaya kadar Kante, aktif olarak sahada yer almak istiyor.

Haberin Devamı

2023'te Orta Doğu'ya transfer olmasına rağmen Kante, Fransa milli takımı için asla gözden kaçan bir isim olmadı. 2018 Dünya Kupası zaferinde kilit oyunculardan biri olan Kante, Pogba ile unutulmaz bir orta saha ortaklığı kurdu. Rekabetçi oyun tarzını her zaman korudu ve 2025'te, Blanc yönetimindeki Al Ittihad'da, Benzema ile birlikte ulusal lig şampiyonluğu kazandı.

Fransa milli takım teknik direktörü Deschamps'ın kendisine duyduğu güvenin bir göstergesi olarak, Euro 2024'te milli takım kadrosuna çağırıldı. 2 yıl aradan sonra Fransa milli takımında ilk 11'deki yerini yeniden kazandı.

TECRÜBESİ EŞSİZ

Haberin Devamı

Almanya'da oynanan turnuvada performansının düştüğü görülse de, eşsiz tecrübesi ile rakipleriyle kıyaslanamayacak kadar iyi oynadı. Bu da, uzun süreceği tahmin edilen bir turnuvaya başlarken, ikna edici ve olmazsa olmaz bir faktördür.

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Kasım 2025'te, Dünya Kupası elemelerinin son iki maçında kadroya Kante'yi çağırdı ve şunları söyledi:

"O her zaman aklımda ve düşüncelerimde yer alıyor. Yıl boyunca, genç oyunculara gelişmeleri için oyunda süre vermek gibi farklı hedeflerim olabilir. Ancak biliyorum ki o, her zaman buraya ait. Tekniği ve tecrübesi sayesinde milli takımda olması benim için her zaman bir zevk."

Haberin Devamı