Kante'li Fenerbahçe G.Birliği karşısında!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 21. haftasında bugün Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Chobani Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Sarı lacivertlilerde, cezalı olan Skriniar ve Alvarez ile sakatlıkları yeni geçen Brown, Levent Mercan ve Cherif, başkent ekibinde de sakatlıkları süren Etebo, Kyabou ve Emirhan oynamayacak.

Ligin namağlup tek takımı olan Fenerbahçe, haftaya 46 puanla 2. sırada girerken, 22 puanlı Gençlerbirliği 11. sırada yer aldı. Sarı lacivertlilerde, hafta içi transfer edilen Fransız yıldız N’Golo Kante’nin de bu maçta ilk kez forma giymesi bekleniyor.

Muhtemel 11'ler;

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Mert, Kante (İsmail), Guendouzi, Asensio, Nene, Kerem, Talisca.

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thaisson, Kota, Bashiru, Oğulcan, Göktan, Metehan, Niang.

SÜPER LiG’DE 2 MAÇ DAHA VAR

ZECORNER KAYSERi-KOCAELi

SAAT: 17.00

STAT: RHG Enertürk E.

HAKEM: Kadir Sağlam

GAZiANTEP FK-KASIMPAŞA

SAAT: 20.00

STAT: Gaziantep

HAKEM: Mehmet Türkmen