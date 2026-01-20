×
HABERLERSpor Haberleri

Kante, Fenerbahçe için rest çekti! Resmen açıkladı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2026 09:46

Fenerbahçe'nin bonservisini almak için yoğun uğraşlar verdiği N'Golo Kante, kulübü Al Ittihad'ın yönetimine, transfer için ultimatom verdi.

Trendyol Süper Lig'de sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kış transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak için harekete geçti.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun verdiği liste doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi.

HEDEF KANTE

Sarı-Lacivertliler’in N’Golo Kante aşkı bitmiyor. Al-Ittihad, işi yokuşa sürmeye çalışıyor. Hem Fenerbahçe hem de tecrübeli orta saha oyuncusu ise bu işin bir an önce sonuçlanması için Suudi ekibine ciddi bir baskı yapıyor. Kante ile çoktan anlaşan yönetim, Al-Ittihad ile görüşmelere aralıksız devam ediyor.

KANTE'DEN ÜLTİMATOM

N’Golo Kante ise karşı bir çıkış yaparak, "Sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giymek istiyorum." diyerek kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

 

TEKRAR GİDİLECEK

Futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek’in transfere nokta koymak için bu hafta bir kez daha Suudi Arabistan’a gitmeleri bekleniyor.

 

