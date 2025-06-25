Kanser tedavisi gören spor spikeri Sabri Ugan entübe edildi! Oğlundan vefat haberlerine tepki: Yapılan ayıptır

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Türkiye'de Şampiyonlar Ligi maçlarının unutulmaz seslerinden biri olarak hafızalara kazınan usta spor spikeri ve moderatör Sabri Ugan, beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle entübe edildi.

KANSER TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜNÜ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU



Sabri Ugan, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaklaşık 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü paylaşmış ve "Size gecikmiş bir açıklama borcum var. Yaklaşık 3 aydır sosyal medyada görmüyorsunuz beni. Bunun sebebi bir kaç tane ama en önemlisi sağlık sorunlarım. Ciddi sağlık sorunlarım var. Teşhis kondu. En ağır hastalıklardan bir tanesi. Ama hiç moralim bozuk değil. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum. Çünkü biliyorum ki bu hastalığın tedavisinde özne benim. Prof. Dr. Mutlu Demiray hocam bana öyle tedaviler hazırladı ki, bana düşen sadece kuvvetli kalmak oldu. Birinci kemoterapiyi tamamladık. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim." demişti.

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ENTÜBE EDİLDİ



Bugün ise beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle yoğun bakıma alınan Sabri Ugan'ın entübe edildiği bildirildi.

SABRİ UGAN'IN OĞLUNDAN 'VEFAT ETTİ' HABERLERİNE TEPKİ: AYIP

Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan, babasının vefat ettiğine dair haberlere tepki gösterdi. Doruk Ugan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Babamın vefat ettiğine dair yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu yapılan, hastanede bekleyen ailesine ve yoğun bakımda mücadele eden babama karşı ayıptır. Lütfen benim dışımda yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin. Saygılarımla' ifadelerini kullandı.

SABRİ UGAN KİMDİR?

Sabri Ugan, 1963'te Sakarya'da doğdu. Mesleğe 1985 yılında Sakarya Gazetesi'nde muhabir olarak başladı. 1991'de spor müdürü oldu. Gazetede çalışırken, Sakaryaspor'un maçını anlatarak spikerliğe başladı. Ugan, 1994 yılında Kanal 6’da editör olarak çalışmaya başladı.

Ardından Star TV’de transfer olan Sabri Ugan, Süper Lig’in yanı sıra Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’ndeki kritik maçlarında spikerlik yaptı.Futbol dışında çeşitli spor dallarında da spikerlik yapan Ugan’ın, milli futbolcu Arda Turan’ın hayatını konu alan “Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan” adlı bir kitabı bulunuyor.