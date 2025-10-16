Kanarya'nın transferde ilk adayı Depay

Haberin Devamı

Kariyerine Corinthians’ta devam eden Depay’ın 11 milyon Euro’luk maaşı kulüpte kriz çıkarmış durumda.

31 Aralık 2026’ya kadar kontratı bulunan 31 yaşındaki futbolcunun liglerin sona ereceği 7 Aralık’tan sonra takıma veda edeceği öne sürülüyor.

Brezilya basını da asıl mevkisi olan santrfor bölgesinin dışında sol-sağ kanat ve 10 numara olarak oynayabilen Depay’ın Avrupa’ya dönmeye sıcak baktığını ve F.Bahçe’ye gideceğini iddia etti.

PERFORMANSI

Memphis Depay, Corinthians’ta 53 maça çıkarken 15 gol, 14 asistle 29 gole direkt katkı verdi.