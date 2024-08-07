Kan, ter, gözyaşı ve zafer!

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Tarihimizdeki ilk olimpiyat yarı finali için takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Kazanacağımız oyunu biz seçtik. Gruptaki performanslarımızdan apayrı bir karakter ortaya koyarak tam bir takım oyunuyla; 3 olimpiyat şampiyonluğu, 1 gümüş, 2 bronz madalyası bulunan Çin gibi dev bir takımı devirerek madalya yolumuzu açtık. Vargas 42 sayıyla ne kadar büyük bir skorer olduğunu yeniden ortaya koydu. Sadece hücumlarıyla değil, defansta da gösterdiği etkiyle takımı taşıyan isimdi. Hande 13 sayı üretirken, Eda 9 sayı ile sonuca katkı yaptı. Maçın en önemli değişiklikleri Meliha-Derya ikilisi ile yapıldı. İkisi de en kritik anlarda kenardan gelerek kırılmamamızı sağladılar.

Çin'i yenmek ne demek biliyor musunuz

Gizem'in savunmadaki çabası da takdire şayandı. Oyuncularımızın sakatlıklarından doğan acılarını bir kenara koyup yola devam etmesi de ayrıca takdirlik. Çeyrek final için toparlamamız gereken noktalar ise; en az bu maç kadar oynayarak, pasör-orta oyuncu uyumunu geliştirmemiz ve köşelerden skor üretiminin artması. Sevinç gözyaşlarımız artarak devam etsin. Bize madalya çok yakışır. Çin’i yenmek ne demek biraz ondan bahsedeyim... Modernizasyonunu gerçekleştirmek için kadın voleybol takımının ruhunu 1980’lerden bu yana ön plana çıkaran Çin, reform ve dışa açılım yolunda sporunu belirlemişti. Masa tenisinden sonra voleybol sadece bir oyun değil tüm değerlerin toplamında önemli bir yer tutuyordu. Çin ekonomisine benzer bir yükseliş trendini voleybol takımıyla da yakaladılar geçen 44 senede.

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Erkek oyuncularla idman yaptırdılar

Haftanın 6 günü 6 saatlik antrenmanlarla çalıştılar. Erkek oyuncular da monte edildi idmanlara. Zaman zaman oyuncularını dünya transferine kapattılar. Bazen de dışa açılarak Avrupa voleybolundan Asya’ya taşıdıkları harmanla ayakta kaldılar. Efsane Lang Ping önderliğinde kurulan sistem aynı düzeyde devam ediyor. Tokyo 2020’deki 9.’luk onlar için hüsrandı. O yüzden Paris’e öyle bir giriş yaptıklar ki ‘ölüm grubu’ dediğimiz yerden çeyrek finale geldiler. Kısacası biz sadece 1 maç kazanmadık, aynı zamanda 1.409.670.000 kişilik nüfusundan doğan büyük Çin projelerinden birini de devirmiş olduk.

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