Kamil Grosicki Trabzonspor'u reddetmiş!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'ın kadrosunda yer alan Kamil Grosicki, geride kalan transfer döneminde Türk kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Interia'nın haberine göre daha önce Süper Lig'de Sivasspor forması giyen Grosicki, transfer döneminde Alanyaspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor'dan teklifler aldı.

West Bromwich ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Grosicki'nin Alanyaspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor'dan aldığı teklifleri reddettiği aktarıldı. Oyuncunun ülkesi Polonya'ya dönebileceği belirtiliyor.

Polonya'da transfer dönemi 24 Şubat'ta kapanıyor. Legia, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istese de Polonya kulüpleri için ulaşılmaz bir maaşı olduğu aktarılmakta. Legia'nın transferi bitirmek adına Polonya'da tarihin en yüksek maaş ödemesini yapması gerektiği belirtiliyor. (Fanatik)

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