Kamil Grosicki kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Kamil Grosicki kariyer bilgileri

Kâmil Grosicki 8 Haziran 1988 tarihinde Polonya'da dünyaya geldi.

Futbol yaşamına doğduğu kentin takımı olan Pogoń Szczecin'de başlamıştır. Babası azeri türkü annesi polonyalıdır. 2007 yılında Legia Warszawa'ya transfer olmuştur. Legia Warszawa'da forma şansı bulamamış ve 2008 yılında FC Sion'a kiralık olarak gitmiştir. 2009 yılında Jagiellonia Białystok tarafından kiralanmıştır. Jagiellonia Białystok tarafından beğenilen oyuncu transfer edilmiş ve 2009-2011 sezonlarında Jagiellonia Białystok formasını giymiştir.

2010-2011 sezonunun ara transfer döneminde Polonya'nın Jagiellonia Białystok takımından 900.000 Euro bonservis bedeli karşılığında Sivasspor'a transfer olmuş ve 3½ senelik sözleşme imzalamıştır. İlk maçına 15 Ocak 2011 tarihinde Galatasaray'ın yeni stadı Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta çıkmıştır. 2014 yılında ise takımın başına Roberto Carlos'un gelmesiyle yedek kulübesine çekilen oyuncu, 2013-14 devre arasında ise satış listesine konulmuştur. Sivasspor kariyerinde 85 maça çıkan oyuncu bu takımla 14 gol atmıştır. Devre arasında adı Çaykur Rizespor ve Trabzonspor ile anılsa da Ligue 1 ekiplerinden Stade Rennais FC ile sözleşme imzalamıştır.