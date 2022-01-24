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Kamerun'la karşılaşan Komorlar'da kaleci krizi! Kaleye sol bek geçti

#Afrika Uluslar Kupası#Kamerun#Komorlar
Kamerunla karşılaşan Komorlarda kaleci krizi Kaleye sol bek geçti

Afrika Uluslar Kupası'nda ev sahibi Kamerun ile karşı karşıya gelen Komorlar'da; 2 kaleci Covid 19, üçüncü kaleci ise sakat olunca kaleye sol bek oyuncusu Chaker Alhadhur geçmek zorunda kaldı.

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Afrika Uluslar Uluslar Kupası çeyrek finalinde Kamerun'la karşılaşan Komorlar'da kaleci krizi yaşandı.

Son 16 turuna kalan Komorlar'da 12 futbolcunun Covid 19 testinin pozitif çıkması nedeniyle kadroda büyük sıkıntı yaşandı.

Teknik Direktör Amir Abdou da koronavirüse yakalanırken büyük kriz kalede yaşandı.

KALEYE SOL BEK GEÇTİ

Kaleciler Moyadh Ousseini ve Ali Ahamada'nın testlerinin pozitif çıkması ve 3. kalecinin de sakatlanmasıyla nedeniyle kaleye sol bek oyuncusu Chaker Alhadhur geçti.

3 kalecisinden yoksun kalan Komorlar'da, kaleye Chaker Alhadhur geçerken maçta giydiği forma ise dikkat çekti.

FORMAYA BANT ÇEKİLDİ

Kaleci forması giymek zorunda olan Alhadhur, 16 numara olan formanın üzerine bantla yazılmış 3 numaralı formayı giydi.

MAÇA ÇIKMA ZORUNLULUĞU VAR

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Turnuva kuralları gereği takımların 11 oyuncusu olması durumunda maça çıkma zorunluluğu bulunuyor.

Kamerunla karşılaşan Komorlarda kaleci krizi Kaleye sol bek geçti


 

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#Afrika Uluslar Kupası#Kamerun#Komorlar

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