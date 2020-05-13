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GeriFutbol Kamerun'da birinci ve ikinci futbol ligleri tescil edildi!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.05.2020 - 11:16,Son Güncelleme:

Kamerun'da birinci ve ikinci futbol ligleri tescil edildi!

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Kamerun'da birinci ve ikinci futbol ligleri tescil edildi!
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Kamerun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ligler, mevcut haliyle tescil edildi.

Kamerun Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, salgın tedbirleri kapsamında 17 Mart'ta ertelenen birinci ve ikinci lig sezonunun sonlandırıldığı duyuruldu.

Mevcut haliyle tescil kararı verilen birinci ligde 28 maç sonunda 47 puan toplayan PWD Bamenda'nın şampiyon ilan edildiği ve gelecek sezon Kamerun adına Afrika Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı belirtildi.

Öte yandan sonlandırılan birinci ve ikinci lig sezonlarında küme düşme olmayacağı ifade edildi.

İkinci ligi ilk iki sırada tamamlayan Les Astres ve YaFoot ekiplerinin ise gelecek sezon birinci ligde mücadele edeceği kaydedildi.

 

Kamerunda birinci ve ikinci futbol ligleri tescil edildi

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