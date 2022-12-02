Kamerun, Brezilya'yı 1-0 yendi! Aboubakar gol attı, kırmızı gördü (Maç özeti)

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2022 Dünya Kupası G Grubu son maçında Kamerun ile Brezilya karşılaştı. Lusail Stadyumu'nda oynanan ve ABD'li hakem Ismail Elfath'ın düdük çaldığı maçı Kamerun 1-0 kazandı. Kamerun golünü 90+3'te Vincent Aboubakar attı.

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Golden sonra formasını çıkaran Aboubakar ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

Grubu diğer maçında İsviçre, Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından İsviçre puanını 6'ya çıkardı ve 6 puanlı Brezilya'nın averajla arkasında kaldı ve grubu ikinci sırada bitirerek son 16 turuna yükseldi. 4 puanlı Kamerun ve 1 puanda kalan Sırbistan kupaya veda etti.

Gözden Kaçmasın Kamerun - Brezilya maçından fotoğraflar Haberi görüntüle

KAMERUN 1-0 BREZİLYA

GOL: 90+3' Aboubakar

KIRMIZI KART: 90+4 Aboubakar

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Kamerun: Epassy, Fai, Wooh, Ebosse, Tolo, Ngamaleu, Zambo Anguissa, Kunde, Mbeumo, Choupo-Moting, Aboubakar.

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Brezilya: Ederson, Dani Alves, Militao, Bremer, Alex Telles, Fabinho, Fred, Rodrygo, Martinelli, Antony, Jesus.