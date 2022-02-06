Kamerun, Afrika Uluslar Kupası üçüncüsü oldu

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Covid-19 salgını nedeniyle 1 yıl ertelemeli olarak Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final maçları sonunda Senegal'e 3-1 mağlup olan Burkina Faso ile Mısıra penaltılar sonucu mağlup olan Kamerun, üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.



Karşılaşmanın 24’üncü dakikasında Yago’nun golüyle 1-0 öne geçen Burkina Faso, ilk yarının sonunda Onana’nın kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Burkina Faso, 49da Ouattar'a ile farkı 3e çıkardı. 3-0'lık üstünlüğü elinde bulunduran Burkina Faso, üst üste kalesinde gördüğü gollere engel olamadı. Kamerun; 71’de Bahoken, 85 ve 87de Aboubakar'ın golleriyle maçı bir anda 3-3'e getirdi ve mücadeleyi uzatmalara götürmeyi başardı. 3-0 geriden gelen Kamerun, Burkina Faso'yu penaltılarla 5-3 mağlup etmeyi başardı.



Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal ile Mısır bugün saat 22.00'de kozlarını paylaşacak.